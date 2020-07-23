YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. GAGİAD Başkanı Koçer’den Basın Bayramı mesajı

GAGİAD Başkanı Koçer’den Basın Bayramı mesajı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 23.07.2020 17:31 | Son Güncelleme

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, yayımladığı mesa ile Basın mensuplarının bayramını kutladı.GAGİAD Başkanı Koçer, mesajında, "Basın demokratik ve çağdaş toplumlarda yasama, yürütme, yargıdan sonra toplumun doğru ve gerçek bilgiye ulaşmasını sağlayan temel unsurlardan biridir.

GAGİAD Başkanı Koçer’den Basın Bayramı mesajı

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, yayımladığı mesa ile Basın mensuplarının bayramını kutladı.
GAGİAD Başkanı Koçer, mesajında, "Basın demokratik ve çağdaş toplumlarda yasama, yürütme, yargıdan sonra toplumun doğru ve gerçek bilgiye ulaşmasını sağlayan temel unsurlardan biridir. Doğru ve gerçek bilgiyi öğrenebilme ve kamuyu doğru bir şekilde aydınlatma göreviyle hayatımızda önemli bir misyonu gerçekleştiren basın, toplumumuzun aynası, gözü, kulağı ve vicdanıdır. Bu noktada basınımızın objektif, tarafsız, ilkeli olması herkes için büyük önem arz etmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk; “Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikrî gıdayı vermekte, hulâsa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir” ifadeleriyle basınımızın önemli misyonunu en güzel şekilde belirtmiştir. Her daim ilkeli ve tarafsız bir anlayışla görevlerini sürdürme gayreti içinde olan basın sektörü oldukça saygın ve yeri son derece kıymetlidir” ifadelerine yer verdi.
Yerel basının önemini ve çalışmalarını takdir ettiği dile getiren Koçer, "Gazi şehrimiz için hayata geçirilen tüm proje ve faaliyetlerde desteklerini esirgemeyen yerel basınımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehrimizi hak ettiği yere ulaşmasına önemli katkılar sağlayacağına inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle basında görevi başında hayatlarını kaybeden basın mensuplarına Allah’tan rahmet diler, basın meslek ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olan, kamu yararını gözeten, doğru bilgiyi hızlı ve tarafsız bir şekilde halka ulaştıran başta Gaziantep basını olmak üzere zor şartlarda bu görevi yapmakta olan kıymetli basın mensuplarımızla birlikte ülkemizde kitüm basın emekçilerinin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, sağlık,başarı ve esenlikler diliyorum” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kaza yapan sürücüyü sıkıştığı yerden vatandaşlar kurtardı Kaza yapan sürücüyü sıkıştığı yerden vatandaşlar kurtardı
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gaziantep Namaz Vakitleri 23 Temmuz Perşembe

İmsak
03:43
Sabah
05:22
Öğle
12:42
İkindi
16:32
Akşam
19:53
Yatsı
21:24

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler23 Temmuz Perşembe

Bahar Eczanesi
Sehitkamil
Ebru Kasapbaşı Eczanesi
Sehitkamil
Eda Eczanesi
Sehitkamil
Gazikent Şifa Eczanesi
Sehitkamil
Vakkas Yıldız Eczanesi
Sehitkamil
Yağmur Eczanesi
Sehitkamil
Adıbelli Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.