GAGİAD Yönetim Kurulundan Cengiz Zeybek’e ziyaret

Gaziantep Genç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer ve beraberinde ki Yönetim Kurulu Üyeleri Gaziantep İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek’e ziyarette bulundu.

GaGİAD Başkanı Cihan Koçer, ziyarette İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek’e derneğin kuruluşu, amacı, faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Koçer, "Gaziantep, farklı kültürlere sahip insanları barındıran, onlara her zaman hoşgörüyle yaklaşan, sanayisi ve ticareti ile Türkiye’nin kalkınmasında önemli rol oynayan bir şehirdir. Bizler Gaziantep Genç İşadamları Derneği olarak, şehirdeki iç huzurun ve asayişin kalkınmadaki öneminin her geçen gün daha da farkına varıyoruz. Bu bağlamda siz değerli emniyetimize ve polis güçlerimize çok şey borçluyuz. Elimizden geldiği kadar ortak payda ve istişare ile her zaman destekçisi olacağımız emniyetimize güvenimiz ve inancımız tamdır’’ dedi.

Gaziantep Genç İşadamları Derneğinin başarılı çalışmalarının bundan sonra da devam etmesi dileğinde bulunan Zeybek ise, "Yaşadığı şehir için, içinde bulunduğu topluma değer katan GAGİAD,Sivil Toplum Kuruluşları için güzel bir örnek teşkil ediyor. Elele vererek Gaziantep için her zaman en iyisini yapacağız” şeklinde konuştu.

Ziyaret GAGİAD Başkanı Cihan Koçer’in Gaziantep İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek adına dikilen 27 adet fidan sertifikası takdimi ve çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.