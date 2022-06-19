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GAGİAD'ın yeşil projesine 60 bin avroluk destek

19.06.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GAGİAD'ın yeşil projesine 60 bin avroluk destek

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Türkiye Ulusal Ajansının, 2021 yılı 2. Teklif Çağrısı Döneminde Erasmus+ Mesleki Eğitim Alanında Küçük Ölçekli Ortaklıklar Projeleri kapsamında sunduğu "Dayanıklı Bir Yeşil Kalkınma için İş İnsanları ve Yeni Katılanlar Arasında Bilgi Değerleme ve Farkındalık Diyaloğu" projesi fonlanmaya hak kazandı.

GAGİAD'dan yapılan açıklamaya göre, 67 başvuru içerisinde seçilen ve 8 proje arasına giren GAGİAD'ın çalışmasına 60 bin avroluk bütçe sağlanacak.

Sürdürülebilirlikle ilgili çeşitli sektörlerde yetkinliklerin ve yenilikçiliğin geliştirilmesine önceliğin verileceği proje kapsamında yeşil kalkınma sürecini destekleyen sektörlerde kadın girişimcilerin katılımının artırılmasını ve mevcut iş insanlarının Türkiye'nin ulusal ve ulus ötesi düzeydeki yeşil kalkınma sürecine entegrasyonunu hızlandırmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleşmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında toplantı, çalıştay, tanıtım çalışmaları, kısa filmlerin çekileceği ve webinar yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAGİAD Başkanı Cihan Koçer, dünya ekonomisinin küresel ısınma ve iklim değişikliği riskine karşı sürdürülebilir ekonomiyi ve yaşamı yeniden oluşturma arayışı içerisinde olduğunu belirtti.

Projelerinin sürdürülebilir kalkınmanın yol haritası niteliği taşıdığını aktaran Koçer, şunları kaydetti:

"Projeyle amacımız, mesleki eğitim alanında yeşil kalkınma temelli kararlar alınmasına katkıda bulunarak Avrupa Birliği düzeyinde bilgi ve farkındalık düzeyini artırmak ve iş birliğini desteklemektir. Dernek olarak ilk Avrupa Birliği projemizi yürüteceğiz. Bu anlamda öncülüğünü üstlendiğimiz projede yurt dışındaki saygın kurum ve kuruluşlarla çalışıp, farkındalık ve dönüşüm hareketi başlatacağız. Misyon ve vizyonumuzla ülkemizin ve dünyanın sürdürülebilir inşasında çok boyutlu bir dönüşümün aktörleri arasında yer alarak fayda sağlamak istiyoruz. Bu fırsatı Türkiye Ulusal Ajansına sunduğumuz projenin kabul edilmesiyle yakalamak istiyor, çalışmalarımızı daha üst düzey noktalara taşımayı hedefliyoruz."

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