GAİB 30 milyon maske yapımı için kolları sıvadı

Korona virüs salgınında ihtiyaç duyulan koruyucu maskede yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmak için kolları sıvayan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerine bağlı üretici firmalar 30 milyon maske yapımı için gereken kumaşı devlete hibe edecek.

Dünya genelinde birçok ülkeyi olduğu gibi Türkiye’yi de önemli ölçüde etkileyen korona virüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri üyeleri tarafından maske üretimine destek olmak için non-woven (dokunmamış kumaş) hibesi sağlanacağını açıklayan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “Küresel bir sorun haline gelen ve insanlığı yakından tehdit eden korona virüs salgını karşısında tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız seferber olmuş durumdadır. TİM Başkanımız Sayın İsmail Gülle koordinasyonunda, Türkiye genelinde tüm Birliklerimiz ile telekonferans yoluyla gerçekleştirdiğimiz basın toplantısında, Türkiye’nin ihtiyacı olan koruyucu maske ve dezenfektan için bir üretim seferberliği başlatmış bulunuyoruz. Milli ve yerli üretim seferberliğinde Birliklerimiz de elini taşın alına koyarak, üretimin ciddi bir kısmının organizasyonunu üstlenmiştir” şeklinde konuştu.