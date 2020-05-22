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GAİB Başkanı Kileci’nin Ramazan Bayramı mesajı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 22.05.2020 13:14 | Son Güncelleme

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yaşanan salgından dolayı milli bayramlar gibi dini bayramların da sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kutlanması gerektiğini ifade ederek, Ramazan Bayramı’nı kutladı.Dünya genelinde yaşanan korona virüs salgınından dolayı insanlığın önemli bir sınav geçirdiğini ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Ramazan Bayramında uygulanacak tedbirlerin, salgına karşı yürütülen mücadelede önemli bir rol oynayacağını ifade etti.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yaşanan salgından dolayı milli bayramlar gibi dini bayramların da sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kutlanması gerektiğini ifade ederek, Ramazan Bayramı’nı kutladı.
Dünya genelinde yaşanan korona virüs salgınından dolayı insanlığın önemli bir sınav geçirdiğini ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Ramazan Bayramında uygulanacak tedbirlerin, salgına karşı yürütülen mücadelede önemli bir rol oynayacağını ifade etti. Kileci, “Milletçe zorlu bir süreçten geçiyoruz. Sürecin koşullarına göre üretmeye, istihdamımızı korumaya ve zorluklara rağmen ihracatımızı güçlendirmeye çalışıyoruz. Yeni dönemin getirdiği mesafeli yaşam kurallarını uygulayarak salgından en az kayıpla çıkmak için çabalıyoruz. Bizler için çok büyük bir manevi anlam taşıyan Ramazan Bayramı’nı; sağlığımız için, sevdiklerimiz ve milletimizin geleceği için salgına karşı uygulanan mücadele yöntemlerine uygun bir şekilde kutlamak zorundayız. Devletimizin, salgınla mücadelede haftalardır yürüttüğü çalışmaları boşa çıkarmamak için her zamankinden farklı olarak bu bayramı evlerimizde, çekirdek ailelerimizle birlikte geçireceğiz. Gelişen haberleşme sistemleri, bayram coşkumuzu yaşamamızdaki en önemli araçlar olacaktır. Yarınlara eksilmeden ulaşabilmemiz için bütün vatandaşlarımızın alınan önlemlere uyması gerektiğini tekrar hatırlatıyor, herkesin mübarek Ramazan Bayramı’nı kutluyor, ülkemize sağlık ve bereket getirmesini diliyorum” dedi.

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