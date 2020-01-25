YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci:

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci:

GAZİANTEP HABERLERİ  | 25.01.2020 13:52 | Son Güncelleme

Türkiye’nin dün gece büyük bir âfet yaşadığını ve Elazığ merkezli deprem sonrası bir çok vatandaşın yaşamını yitirdiğini ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci yaşanan acılara ortak olduklarını ve ihracatçıların her türlü yardıma ve desteğe hazır olduğunu ifade ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci Türkiye’nin dün gece büyük bir âfet yaşadığını, Elazığ’da meydana gelen 6,8 şiddetindeki deprem sonrası birçok vatandaşın yaşamını kaybettiğini, çok sayıda vatandaşın da enkaz altında kalarak yaralandığını ifade ederek; “Deprem acısını milletçe birlikte yaşadık.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci:

Türkiye’nin dün gece büyük bir âfet yaşadığını ve Elazığ merkezli deprem sonrası bir çok vatandaşın yaşamını yitirdiğini ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci yaşanan acılara ortak olduklarını ve ihracatçıların her türlü yardıma ve desteğe hazır olduğunu ifade ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci Türkiye’nin dün gece büyük bir âfet yaşadığını, Elazığ’da meydana gelen 6,8 şiddetindeki deprem sonrası birçok vatandaşın yaşamını kaybettiğini, çok sayıda vatandaşın da enkaz altında kalarak yaralandığını ifade ederek; “Deprem acısını milletçe birlikte yaşadık. Elazığ merkezli 6,8 şiddetindeki deprem Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki diğer illerde de hissedildi. Deprem sonrası yapılan değerlendirmelerde özellikle Elazığ, Malatya ve Diyarbakır’da çok sayıda vatandaşımızın enkaz altında kalarak yaşamlarını kaybettiğini, birçok vatandaşımızın da yaralandığını üzülerek öğrendik. Böylesi büyük acıların elbette bizler de ortağıyız, yaşanan bu acıyı hepimiz hissediyoruz. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri olarak üzerimize düşenleri yapmaya, depremin yaralarının sarılmasında elimizden ne geliyorsa sağlamaya hazırız. Deprem sonrası yaşamını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Elazığ halkı metanetli ve güçlü durarak bu afeti atlatacaktır. Halkımızın infiale yol açacak haber kaynaklarından uzak durmalarını ve resmî kaynakların haber ve talimatlarını takip etmelerini rica ederiz. Doğal afet durumlarında iletişim ve koordinasyon en önemlisidir. Daha fazla can kaybının yaşanmamasını temenni ediyor, tüm Türkiye’ye tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra! Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra!
İki Gazi’nin buluşması onuruna koştularİki Gazi’nin buluşması onuruna koştular
Face dergisinden bir ilk dahaFace dergisinden bir ilk daha
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Depremde cami minaresi yıkıldı

Depremde cami minaresi yıkıldı

Kartal’da Atatürk’ün hayatı, ’Vasiyet’ adlı tek kişilik gösteriyle anlatıldı

Kartal’da Atatürk’ün hayatı, ’Vasiyet’ adlı tek kişilik gösteriyle anlatıldı

İHH arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine yönlendirildi

İHH arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine yönlendirildi

Erzurumlu sanatçıdan Beşiktaş’a türkülü gönderme

Erzurumlu sanatçıdan Beşiktaş’a türkülü gönderme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Tüm imkanlarımızla seferber olmuş durumdayız"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Tüm imkanlarımızla seferber olmuş durumdayız"

Erzurumlu taekwondocuların başarısı gururlandırdı

Erzurumlu taekwondocuların başarısı gururlandırdı

Gaziantep Namaz Vakitleri 25 Ocak Cumartesi

İmsak
06:09
Sabah
07:32
Öğle
12:48
İkindi
15:30
Akşam
17:53
Yatsı
19:12

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Cumartesi

Araban Eczanesi
Sehitkamil
Asay Eczanesi
Sehitkamil
Ayaz Eczanesi
Sehitkamil
Gizemnur Eczanesi
Sehitkamil
Gökçe Eczanesi
Sehitkamil
Leyla Eczanesi
Sehitkamil
B.Ş. Halk Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

DHMİ, Gaziantep’e 2020 yılının ilk müjdesini verdi

DHMİ, Gaziantep’e 2020 yılının ilk müjdesini verdi

Sanayi Sicil Belgesi ve Yıllık İşletme Cetveli GTO’da anlatıldı

Sanayi Sicil Belgesi ve Yıllık İşletme Cetveli GTO’da anlatıldı

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Travesti kardeşe hastanede 3 kurşun

Travesti kardeşe hastanede 3 kurşun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.