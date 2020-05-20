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GAİB’den Pandemi sonrası yeni dünya düzeni online eğitimi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 20.05.2020 10:11 | Son Güncelleme

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri organizasyonuyla sürdürülen dijital eğitim çalışmalarında bu hafta “Pandemi Sonrası Yeni Dünya Düzeni” konulu bir eğitim gerçekleştirileceğini ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, salgın sonrası sürece herkesin planlı bir şekilde hazırlanmak zorunda olduğunu sözlerine ekledi.Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirilen dijital eğitim çalışmaları büyük bir hızla devam ederken, her hafta gündem ile ilgili en az bir online eğitim gerçekleştiriliyor.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri organizasyonuyla sürdürülen dijital eğitim çalışmalarında bu hafta “Pandemi Sonrası Yeni Dünya Düzeni” konulu bir eğitim gerçekleştirileceğini ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, salgın sonrası sürece herkesin planlı bir şekilde hazırlanmak zorunda olduğunu sözlerine ekledi.
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirilen dijital eğitim çalışmaları büyük bir hızla devam ederken, her hafta gündem ile ilgili en az bir online eğitim gerçekleştiriliyor. 21 Mayıs 2020 Perşembe günü video konferans yoluyla gerçekleştirilecek "Pandemi Sonrası Yeni Dünya Düzeni" adlı online eğitimde, pandemi sonrası insan yaşamında, iş dünyasında, iç ve dış ticarette meydana gelebilecek gelişmeler ele alınacak. Konunun uzmanı Nedim Narlı tarafından gerçekleştirilecek olan webinarda, "Dünya Düzeni Değişiyor mu, Kapitalizm Değişiyor mu, Yıkılıyor mu, Küreselcilik mi Ulusal Devletçilik mi Galip Gelecek, Yeni Bir Rezerv Para Gelecek mi, Dünyada Değişen Güç Dengesi ve Türkiye’nin Yeni Dünya Düzenindeki Yeri" konuları ele alınacak. GAİB tarafından sürdürülen dijital eğitimlerde ortalama 200 kişilik katılımlara erişildiğini ifade eden Fikret Kileci, “En büyük önceliğimiz eğitim. Korona virüs salgını göstermiştir ki eğitim geleceğin dizayn edilmesinde insanlık için olmazsa olmazların başında geliyor. Üyelerimizi yeni gelişmelerden haberdar etmek, salgın sonrası yeni dünya düzeninde doğru konumlanmalarına yardım etmek ve sektörlerimize yetenekli ve bilinçli gençler kazandırabilmek için sürdürdüğümüz online eğitimlerimizde bu hafta işlenecek olan konu aslında bütün sektörlerin geleceğini yakından ilgilendiriyor. Katılımın ve istifadenin yüksek olmasını diliyorum” diye konuştu.
21 Mayıs 2020 Perşembe günü, 14.00-16.00 saatleri arasında telekonferans üzerinden Nedim Narlı’nın sunumuyla gerçekleştirilecek sertifikalı eğitim programının ücretsiz olduğu da ifade edildi. Eğitimin toplantı davet linki ise eğitim günü e-posta ile gönderilecek.

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