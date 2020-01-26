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GAİB’te Polonya, Romanya, ABD, Güney Kore ve Filipinler pazarları tanıtıldı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 26.01.2020 10:18 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri organizasyonuyla düzenlenen Ticaret Müşavirleriyle Ülke Sohbetleri Toplantısı’nda Polonya, Romanya, ABD, Güney Kore ve Filipinler pazarları tanıtıldı.Polonya, Romanya, ABD, Güney Kore ve Filipinler’de daha önce Ticaret Müşaviri/Ataşesi olarak görev yapan dış ticaret uzmanlarının konuşmacı olarak katıldığı etkinlik büyük ilgi gördü.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri organizasyonuyla düzenlenen Ticaret Müşavirleriyle Ülke Sohbetleri Toplantısı’nda Polonya, Romanya, ABD, Güney Kore ve Filipinler pazarları tanıtıldı.
Polonya, Romanya, ABD, Güney Kore ve Filipinler’de daha önce Ticaret Müşaviri/Ataşesi olarak görev yapan dış ticaret uzmanlarının konuşmacı olarak katıldığı etkinlik büyük ilgi gördü. Açılış konuşmasında Türkiye’nin ekonomik kalkınma için tek çıkış yolunun dış ticaret fazlası veren bir ülke olması gerektiğini ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci bunun için de ihracatın artırılması gerektiğini sözlerine ekledi. Türkiye’nin dış ticaret fazlası vererek ekonomik alanda güçlenebileceğini ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, "Ticaret Müşavirleriyle Ülke Sohbetleri Toplantısı’nda, hedef pazarlarımız olan ülkelerde Ticaret Müşaviri/Ataşesi olarak görev yapmış ve Ticaret Bakanlığımızda dış ticaret uzmanı olarak görevine devam eden değerli isimleri konuşmacı olarak ağırladık. Yeni pazarlara açılmak isteyen ihracatçılarımıza bugün konunun uzmanları; Polonya, Romanya, ABD, Güney Kore ve Filipinler pazarlarını tanıttı. Yeni pazar arayışlarımızı sürdürürken, bu pazarlarda aktif görev almış Ticaret Bakanlığımız bünyesinde görev yapan bürokratlarımızın görev yaptıkları ülkelerle ilgili gözlemleri ve o ülke pazarlarıyla ilgili sunumları ihracatçılarımız için önemli bir rehber olacaktır. Ülke olarak ekonomik kalkınmamızı artırmak ve güçlü bir ekonomiye sahip olmak için dış ticaret fazlası vermek zorundayız. Bunun için ihracatla ilgili her türlü gelişimi, son dönemlerde başlayan e-İhracat ve dijital dönüşümü yakından takip etmek hepimiz için büyük önem taşıyor. GAİB üyesi firmalarımıza ve onların uzmanlarına yönelik bu tür sohbet toplantılarımız ve eğitimlerimiz devam edecektir. Bugün aramızda bulunan değerli konuşmacılarımıza verdikleri bilgiler için çok teşekkür ediyorum” dedi.

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