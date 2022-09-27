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Gain'in yeni dizisi "Cezailer" 29 Eylül'de seyirciyle buluşacak

27.09.2022 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gain'in yeni dizisi "Cezailer" 29 Eylül'de seyirciyle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Gain'in orijinal yapımlarından "Cezailer"in ön gösterimi ve basın toplantısı Kanyon AVM'de yapıldı.

Senaryosunu Ayberk Çınar ve Murat Can Oğuz'un yazdığı, yönetmenliğini Murat Can Oğuz'un üstlendiği, Most Yapım imzalı "Cezailer", 29 Eylül'de yayınlanacak.

Gösterim sonrası konuşma yapan Murat Can Oğuz, yapımda seyircinin de kendisini dizinin içerisinde hissetmesini istediklerini söyleyerek, "Seyircinin o hastanedeki birisiymiş gibi hissetmesiydi aslında amacımız. Sahte belgesel türündeki yapımları çok severiz, biraz ona yakın bir iş yapmak istedik. O belgesel dilini çok abartmadan ama koruyarak devam ettirmek istedik." dedi.

Psikiyatri kliniğinde cezailer koğuşunda geçen bir hikayeyi anlatan dizinin senaristi Ayberk Çınar da seyircinin biraz kafasının karışmasını istediklerini dile getirerek, "Ana karakterimizin de kafası karışık. Çünkü tam ne olduğu anlamamız sonuna kadar bir merak unsuru olarak devam ediyor. Uzun bir çalışma süreciydi. Sonunda projeyi güzel tamamladığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Dizinin başrol oyuncusu Yiğit Özşener ise Cezailer'i çok cesur bir proje olarak nitelendirerek, buna aracı olan bütün emekçi dostlarına teşekkür etti.

Dizinin oyuncu kadrosunda Özşener'in yanı sıra Rıza Kocaoğlu, Esra Bezen Bilgin, Ushan Çakır, Onur Ünsal, Hayal Köseoğlu, Hakan Karsak, Şerif Erol, Görkem Kasal ve Cem Zeynel Kılıç yer alıyor.

Bir psikiyatrın, 1969 yılında ABD'deki psikiyatri hastanelerinde gerçekleştirilen ve bilim tarihinin en ilginç deneylerinden biri olarak nitelenen Rosenhan Deneyi'ni Türkiye'de tekrarlamayı kafaya koymasıyla başlayan olayları konu alan "Cezailer"de kleptomani, şizofreni, alzheimer ve manik depresyon hastaları ile dolu bir klinikte yaşananlar anlatılıyor.

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