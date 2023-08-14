YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Galata Köprüsü'ndeki çalışma trafik yoğunluğunu arttırdı

Galata Köprüsü'ndeki çalışma trafik yoğunluğunu arttırdı

14.08.2023 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Galata Köprüsü'nün derz değişimi ve asfalt yenileme çalışmaları için tek yönlü kapatılması bölgede trafiğe neden oldu.

İBB tarafından Karaköy-Eminönü yönündeki 20 gün sürecek 1. etap bakım çalışmaları dün itibarıyla başladı.

Köprünün Eminönü yönüne çıkan yol, yaklaşık 100 metre mesafeden dubalar ve beton bloklarla kapatıldı.

Çalışma alanı brandalarla çevrilirken, işçilerin iş makineleri eşliğinde çalışmaları sürüyor.

Köprüdeki trafiğin tek yöne düşmesi nedeniyle alternatif güzergahlara yönlendirilen sürücüler, uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.

Sürücülerden Şenol Kılınç, yaklaşık yarım saattir trafikte olduğunu ve işlerinin aksadığını söyleyerek, duruma tepki gösterdi.

Yolcu getirmek için trafikte olduğunu belirten taksi şoförü Turan Taş ise "Çilemizi görüyorsunuz. 15 sene önce yapıldı. Sağlam yapsalardı bugün sıkıntı yaşamazdık. Bu yolu mecbur kullanıyoruz. Müşteri Eminönü'ne geçmek için burada indi. Yapabileceğimiz bir şey yok." dedi.

Servis şoförü Harun Güldil, yarım saatten bu yana trafikte olduğunu aktararak, "Keşke başka zaman çalışma yapsalardı. Akşamları, geceleri. Herkes nasıl gece çalışıyorsa onlar da çalışabilir diye düşünüyorum. Sürekli turist taşıdığımız için bayağı aktif bir yol. Etkilendik, şu anda müşteri bekliyor." diye konuştu.

İBB tarafından gerçekleştirilecek Karaköy-Eminönü yönündeki 1. etap bakım çalışmaları 20 gün, Eminönü-Karaköy istikametindeki 2. etap çalışmaları da 20 gün sürecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Patrik Bartholomeos Sümela Manastırı’ndaki ayin için Trabzon’a geldiPatrik Bartholomeos Sümela Manastırı’ndaki ayin için Trabzon’a geldi
Tavşanlı’da 3 katlı evde yangınTavşanlı’da 3 katlı evde yangın
Attığı drift pahalıya patladı: 20 bin 342 lira cezai işlem uygulandıAttığı drift pahalıya patladı: 20 bin 342 lira cezai işlem uygulandı
Anahtar Kelimeler:
trafik Karaköy Galata Köprüsü

İstanbul Namaz Vakitleri 15 Ağustos Salı

İmsak
04:29
Sabah
06:06
Öğle
13:14
İkindi
17:03
Akşam
20:11
Yatsı
21:42

İstanbul Nöbetçi Eczaneler15 Ağustos Salı

Alfa eczanesi
Kadikoy
Başaran eczanesi
Silivri
Özge eczanesi
Buyukcekmece
Beyazköşk eczanesi
Kadikoy
Zeynep eczanesi
Pendik
Sanat eczanesi
Besiktas
Ayşegül eczanesi
Beylikduzu
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

Levi's, Merrell, Adidas... Ünlü moda markalarında %40'a varan indirim

Levi's, Merrell, Adidas... Ünlü moda markalarında %40'a varan indirim

Yasak aşk ifşa edildi! Otel odasında yakalandılar

Yasak aşk ifşa edildi! Otel odasında yakalandılar

Köşe kapmaca oynadılar! Sevgilisi bagaja saklandı

Köşe kapmaca oynadılar! Sevgilisi bagaja saklandı

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.