YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Galata Köprüsü’nden denize düşen vatandaş hayatını kaybetti

Galata Köprüsü’nden denize düşen vatandaş hayatını kaybetti

19.05.2023 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galata Köprüsü’nden bilinmeyen bir sebeple denize düşen vatandaş sahil güvenlik ve polis ekipleri tarafından arandı. Şahsın cansız bedeni sudan çıkartıldı.

Galata Köprüsü’nden denize düşen vatandaş hayatını kaybetti

Olay Fatih ilçesi, Galata Köprüsü’nde akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs bilinmeyen bir nedenle köprüden denize düştü. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kısa bir sürede olay yerine gelen polisler, sahil güvenlik ile beraber arama kurtarma çalışmaları başlattı.

Sahil güvenlik dalgıçları da arama kurtarma çalışmalarına katılarak suyun altında ceset araması yaptı. Polis dalgıç kurbağa ekiplerinin araması sonucu gece saatlerinde şahsın cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze daha sonrasında otopsisi yapılmak üzere Yenibosna Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Haliç Köprüsü’nde bariyerlere çarpan araç alev alev yandıHaliç Köprüsü’nde bariyerlere çarpan araç alev alev yandı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

İstanbul Namaz Vakitleri 19 Mayıs Cuma

İmsak
03:48
Sabah
05:36
Öğle
13:06
İkindi
17:02
Akşam
20:25
Yatsı
22:06

İstanbul Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Cuma

Defne eczanesi
Tuzla
Günay eczanesi
Fatih
Aydemir eczanesi
Atasehir
Sağlik eczanesi
Cekmekoy
Yeni venüs eczanesi
Sancaktepe
Gamze eczanesi
Arnavutkoy
Mavi yaşam eczanesi
Zeytinburnu
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Transparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Transparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.