Dev derbide kazanan yok!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynandı. SPOR TOTO SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN Mücadelenin ilk yarısında Fenerbahçe Tolga Ciğerci, Vedat Muriqi ve Max Kruse'nin girdiği pozisyonlarla etkili olurken, ev sahibi Galatasaray, Nagatomo, Falcao ve Lemina'nın girdiği pozisyonlardan sonuç alamadı ve ilk yarı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda iki takım da pozisyona girmekte zorlanırken, orta saha mücadelesi şeklinde geçen devrede iki takım da gole yaklaşamadı ve sezonun ilk derbisi 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. F.Bahçe'nin yabancı yıldızı İstiklal Marşı'nı okudu! Bu sonucun ardından Galatasaray, lig ve Avrupa'da oynadığı son 3 maçta da galibiyet göremezken, ligde puanını 9'a yükseltti. Fenerbahçe ise ligdeki 2. beraberliğini aldı ve puanını 11 yaptı. FALCAO'NUN MONACO'DAKİ EN İYİ ANLARI MAÇTAN DAKİKALAR 19. dakikada Muric'in uzaktan şutunda meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.

22. dakikada Lemina'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Altay Bayındır direk dibinde topu kornere çıkardı.

29. dakikada Falcao'nun topuk pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Lemina'nın müsait durumdaki şutunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

41. dakikada Muric'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Tolga Ciğerci'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

Derbinin ilk yarısı 0-0 sona erdi. Volkan Demirel antrenörlük belgesi olmadığı için soyunma odasında İKİNCİ YARI 53. dakikada Emre Belözoğlu sağ taraftan korneri paslaşarak kullandı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Kruse rakibinden sıyrılarak şutunu çekti, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

63. dakikada Kruse soldan topu ortaladı, savunmadan seken meşin yuvarlağı ceza yayı önünde Deniz Türüç bekletmeden kaleye gönderdi. Top üstten dışarı gitti.

90+6. dakikada Muric'in sağdan uzun pasına hareketlenen Kruse kafa vuruşuyla topu Muslera'nın üzerinden aşırttı. Boş kaleye giden topu savunma son anda uzaklaştırdı. Derbi 0-0 sona erdi. Stat: Türk Telekom

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Lemina (Dk. 60 Ömer Bayram), Nzonzi, Feghouli (Dk. 68 Emre Mor), Belhanda, Babel, Falcao (Dk. 90+2 Adem Büyük)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla (Dk. 46 Deniz Türüç - Dk. 90+2 Tolgay Arslan), Zanka, Jailson, Dirar, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Kruse, Tolga Ciğerci (Dk. 90+6 Hasan Ali Kaldırım), Vedat Muric

Sarı kartlar: Dk. 75 Emre Belözoğlu (Fenerbahçe), Dk. 78 Marcao, Dk. 82 Mariano (Galatasaray)

DERBİDEN NOTLAR Süper Lig'in 5. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray, geçen haftaya göre kadroda önemli değişikliklerle zorlu mücadeleye çıktı. Teknik direktör Fatih Terim'in geçen hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de görev verdiği Florin Andone ile Jean Michael Seri derbi maçın kadrosunda yer almadı. Sarı-kırmızılı ekipte bu oyuncuların yerine Radamel Falcao ile Mario Lemina ilk 11'de görev yaptı. BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesinde ilk 11'de şans bulan Şener Özbayraklı, Adem Büyük ve Ömer Bayram ise Fenerbahçe karşısında yedek soyundu. Galatasaray'da bu üç oyuncunun yerine ise Sofiane Feghouli, Younes Belhanda ve Mariano Filho şans buldu. Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca Okan Kocuk, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Ryan Donk, Jimmy Durmaz ve Emre Mor yedek soyundu. G.Saray'dan F.Bahçe'ye olay gönderme BELHANDA MASKEYLE OYNADI Galatasaray'ın Kasımpaşa ile yaptığı karşılaşmada yüzüne darbe alan ve çenesi kırılan Belhanda, derbi mücadelesinde maskeyle görev yaptı.

Sakatlığı nedeniyle geçen hafta kadroda bulunmayan Belhanda, hafta içindeki antrenmanlarda da aynı şekilde çalışmalara katılmıştı. DERBİDE İLKİ YAŞADILAR Galatasaray'da ilk 11'de sahaya çıkan Falcao, Babel, Nzonzi, Lemina ve Marcao ilk kez Fenerbahçe derbisinde oynamanın heyecanını yaşadı. Falcao, Babel, Nzonzi ve Lemina bu sezon başında transfer edilirken, 2018-2019'un devre arasında kadroya dahil edilen Luyindama ile Marcao cezaları nedeniyle geçen sezonki derbi maçta görev alamamıştı. TERİM VE YARDIMCILARI ŞAŞ VE DAVALA YİNE TRİBÜNDE Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yardımcıları Ümit Davala ve Hasan Şaş, cezalarından dolayı yine tribünden maçı takip etti. İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklama nedeniyle 4 maç ceza alan ve sonrasında bu cezası 3 karşılaşmaya inen Terim, Fenerbahçe derbisinde de takımının başında sahaya çıkamadı. Terim, cezasını bu müsabakayla tamamlamış oldu. Aynı karşılaşmada 3 maç ceza alan Ümit Davala da son kez tribünde bulundu. Galatasaray'ın bir diğer yardımcı antrenörü Hasan Şaş ise geçen sezonun 33. haftasındaki Medipol Başakşehir maçının ardından 8 maç ceza almıştı.

Galatasaray taraftarlarının Fatih Terim maskeleri takarak tecrübeli teknik adama destek verdiği görüldü. Geçen iki haftada olduğu gibi Fenerbahçe derbisinde de Galatasaray'ın başında yardımcı antrenör Levent Şahin yer aldı. TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK Galatasaraylı taraftarlar, zorlu derbi maçta takımlarına büyük destek verdi. Sarı-kırmızılı kafile, Florya Metin Oktay Tesisleri'nden coşkulu bir şekilde Türk Telekom Stadı'na uğurlandı. Çok sayıda taraftarın yer aldığı uğurlamada Galatasaray kafilesi, tesislerden ayrılmakta zorlandı. Türk Telekom Stadı'nı tamamen dolduran sarı-kırmızılılar, takımları lehine tezahüratta bulundu. Taraftarlar, zaman zaman da Fenerbahçe aleyhine tezahürat yaptı. Taraftarlar, maç öncesi oyuncuları tribüne çağırarak destek verdi. ABDURRAHİM ALBAYRAK'TAN SICAK KARŞILAMA Derbi maç öncesi protokol tribünün girişinde bekleyen Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Fenerbahçeli teknik heyet ve oyuncuları sıcak bir şekilde karşıladı. Albayrak, otobüsün stada gelmesi sırasında otobüstekilere el salladı.

MEDYA İLGİSİ YÜKSEK OLDU Karşılaşmaya basın mensuplarının ilgisi yüksek oldu. 227 gazeteci ve 59 foto muhabiri olmak üzere derbi mücadelesini 286 basın mensubu takip etti. Fransa, Makedonya, İtalya, Hollanda, Çin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden olmak üzere 10 gazeteci de tribünde yer aldı. Öte yandan, 19 Yaş Altı Elit Gelişim Ligi'nde iki takım arasında oynanan maçı Galatasaray farklı kazandı. Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe'yi 5-2 mağlup etti. Maç öncesi Galatasaray'ın tribün liderlerinden Alpaslan Dikmen unutulmadı. Sarı-kırmızılılar alkışlarla Dikmen'i andı. FENERBAHÇE'DE 3 DEĞİŞİKLİK Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 6. haftasındaki Galatasaray derbisinde, takımının son oynadığı maça göre kadroda 3 değişiklik yaptı. Son maçında geçen hafta MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen sarı-lacivertliler, 3 değişiklikle derbiye çıktı. Son maça ilk 11'de başlayan isimlerden, Garry Rodrigues sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken, Adil Rami ve Deniz Türüç de yedek kulübesinde oturdu. Bu isimlerin yerine Ersun Yanal, sakatlıkları geçen Emre Belözoğlu ve Mauricio Isla ile Jailson'u oynattı.

ISLA 40 GÜN SONRA İLK 11'DE Fenerbahçe'de sakatlığı geçen Şilili futbolcu Isla, 40 gün sonra ilk 11'e döndü. Bu sezon sadece sezonun ilk maçı olan Gazişehir Gaziantep karşısında forma giyen Isla, Galatasaray derbisiyle formasını aldı. Isla'nın, Gazişehir Gaziantep mücadelesi sonrasında gerçekleştirilen antrenman sırasında bacak üst ön kasında kısmi yırtık tespit edilmişti. ALİ KOÇ DA PROTOKOL TRİBÜNDE Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu tarafından 30 günlük hak mahrumiyeti cezası kaldırılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da karşılaşmayı protokol tribününden izledi. Ali Koç ve sarı-lacivertli yöneticileri Türk Telekom Stadı girişinde hiçbir Galatasaraylı yöneticinin karşılamaması ise dikkati çekti. FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK Fenerbahçe'de iki futbolcu sakatlıkları nedeniyle Galatasaray derbisinde forma giyemedi. Sarı-lacivertlilerde, geçen hafta MKE Ankaragücü maçında sakatlanan Garry Rodrigues derbide takımını yalnız bıraktı. Sakatlığı devam eden Victor Moses de Türk Telekom Stadı'nda forma giyemedi.

KORAY ŞENER UNUTULMADI Sarı-lacivertli taraftarlar, geçen sezon Türk Telekom Stadı'nda oynanan derbi öncesinde tribünde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Koray Şener'i unutmadı. Fenerbahçeli taraftarlar mücadele öncesinde üzerinde Koray Şener'in resmi bulunan ve "Kalbimizdesin" yazılı pankart açtı. FENERBAHÇELİLER TRİBÜNÜ DOLDURDU Fenerbahçeli taraftarlar, Türk Telekom Stadı'nda takımlarını yalnız bırakmadı. Sarı-lacivertli taraftarlar, deplasman tribününü doldurarak takıma destek verdi. BAKAN ZİYA SELÇUK VE ŞENOL GÜNEŞ DE DERBİDE Dev derbinin başlamasına sayılı dakikalar kala önce Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş stada geldi. Ardından da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk stada giriş yaptı. Bakan Ziya Selçuk'u Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kapıda karşıladı. FENERBAHÇE'NİN YENİLERİ İLK KEZ DERBİDE SAHADA Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide sarı-lacivertlilerin yeni transferleri, Max Kruse, Zanka, Gustavo, Altay ve Vedat ilk kez sahada yer aldı. Geçtiğimiz sezonda sakatlığı sebebiyle forma şansı bulamayan Tolga Ciğerci’de bu maçta ilk 11’de görev yaparak ilk kez eski takımına karşı forma giydi.

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