F.Bahçe'nin yabancı yıldızı İstiklal Marşı'nı okudu!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan dev derbi öncesi alkış toplayan bir enstantane yaşandı.

Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, maç öncesideki seremonide İstiklal Marşı'nı okurken kameralara yansıdı.

Max Kruse'un yanı sıra Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel'in de İstiklal Marşı'na eşlik ettiği görüüldü.

Max Kruse'nin bu görüntüsü, taraflı tarafsız birçok futbolseverin takdirini kazanırken, sosyal medyada da bir anda en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.