G.Saray PSG'yi salladı ama yıkamadı!

Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray, evinde Fransız devi Paris Saint-Germain ile karşılaştı. Türk Telekom Stadyumu'ndaki mücadeleyi PSG 1-0'lık skorla kazandı. ICARDI'NİN PARİS'TEKİ İLK GÜNLERİ PSG'ye galibiyeti getiren gol, 52. dakikada Sarabia'nın asistinde Arjantinli forvet Mauro Icardi'den geldi. Bu sonucun ardından ilk hafta Club Brugge ile 0-0 berabere kalan temsilcimiz Galatasaray 1 puanda kalırken, ilk hafta Real Madrid'i 3-0 ile geçen PSG 2'de 2 yaparak 6 puana yükseldi. Grubun 3. haftasında Galatasaray evinde Real Madrid'i ağırlayacak, PSG ise deplasmanda Club Brugge'e konuk olacak. Real şokta! 1 puanı zor kurtardı MAÇTAN DAKİKALAR 11. dakikada sağdan ceza sahasına giren Meunier'in yerden ortasında, Di Maria'nın vurduğu topu Muslera kornere çeldi.

18. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Ceza sahası önünde Babel'le paslaşan Seri'nin şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

26. dakikada ceza sahasına atılan uzun pasta Mariano kafasıyla topu kalecisine vermek istedi. Muslera'dan önce araya giren Bernat'ın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İKİNCİ YARI 48. dakikada ceza sahasının hemen yanından kazanılan serbest vuruşta Seri’nin şutunu kaleci Navas kornere çeldi.

51. dakikada Luyindama’nın büyük hatasında Di Maria ceza sahsında topla buluştu. Kaleci ile karşı karşıya kalan Di Maria’nın şutunu Muslera çeldi.

52. dakikada savunma arkasına atılan topta Sarabia pasını arka direkte İcardi’ye çıkardı. İcardi, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-1

55. dakikada Donk’un ceza alanı içine gönderdiği topa Falcao kafa ile vurdu. Kaleci Navas’ı geçen topu PSG savunması çizgi üzerinde çıkardı.

69. dakikada ceza yayının hemen gerisinden kazanılan serbest vuruşta Falcao’nun şutu az farkla üstten auta çıktı.

76. dakikada Moting ile paslaşarak ceza alanına giren Mbappe’nin sol çaprazdan çektiği sert şutu Muslera kornere çeldi. Stat: Türk Telekom

Hakemler: Szymon Marciniak xx, Pawel Sokolnicki xx, Tomasz Listkiewicz xx

Galatasaray: Muslera xxx, Mariano xx, Marcao xx, Luyindama xx, Nagatomo xx (Ömer Bayram dk. 77 x), Donk xx, Nzonzi xx, Seri xx, Belhanda xx (Feghouli dk. 62 x), Babel xx (Andone dk. 64 x), Falcao xx

Paris Saint-Germain: Navas xx, Meunier xxx, Thiago Silva xxx, Kimpembe xxx, Bernat xxx, Marquinhos xx, Gueye xx, Verratti xx, Sarabia xxx (Choupo-Moting dk. 71 xx), Di Maria xxx (Herrera dk. 83 ?), İcardi xxx (Mbappe dk. 61 xx)

Gol: İcardi (dk. 52) (PSG)

Sarı Kartlar: Marcao (Galatasaray), İcardi, Di Maria, Herrera, Thomas Tuchel (Teknik Direktör) (PSG)

MAÇTAN NOTLAR UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'i (PSG) konuk eden Galatasaray, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı derbi maça göre iki değişiklikle sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, PSG maçı öncesi sakatlanan Mario Lemina'nın yerine, Fenerbahçe derbisinde tribüne gönderdiği Jean Michael Seri'yi ilk 11'de sahaya sürdü. Galatasaray'ın son lig mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkan Sofiane Feghouli ise zorlu PSG maçında yedekler arasında yer aldı. Bu oyuncunun yerine de Ryan Donk ilk 11'de şans buldu. KONTROLLÜ OYUNA DÖNÜK KADRO TERCİHİ Terim, A Grubu'nun ilk maçında Real Madrid'i 3-0 mağlup eden PSG karşısında kontrollü oynayacak şekilde kadro tercihlerinde bulundu. Tecrübeli teknik adam, savunmanın göbeğinde Christian Luyindama, Ryan Donk ve Marcao'yu görevlendirdi. Mariano Filho ile Yuto Nagatomo yine beklerde oynarken, savunmanın önünde ise Steven Nzonzi, Seri ve Younes Belhanda forma giydi. Ryan Babel ile Radamel Falcao ise hücumda gol aradı.

Galatasaray'da Feghouli'nin yanı sıra Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Adem Büyük, Selçuk İnan, Ömer Bayram ve Florin Andone de yedek soyundu. STAT TAMAMEN DOLDU Galatasaraylı taraftarlar, PSG karşısında takımlarına büyük destek verdi. Stadı tamamen dolduran sarı-kırmızılılar, müsabakadan saatler önce tezahüratlar yaparak maçın havasına girdi. Az sayıdaki PSG taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden maçı izledi. Fransız ekibinin taraftarları, maç öncesi tribünde meşale yaktı. GAZETECİLERDEN BÜYÜK İLGİ Karşılaşmaya yabancı basının ilgisi de fazla oldu. Mücadelede 60 Fransız gazetecinin yanı sıra, 3 Japon, birer Hollandalı, İngiliz, Cezayirli, Yunan, Azerbaycanlı ve İsrailli medya mensubu da görev yaptı. Bu arada UEFA Gençlik Ligi'ndeki maçta Galatasaray, PSG'ye 5-1 yenildi. PSG'DEN ÖNEMLİ EKSİKLER Grubun favori takımlarından PSG, Galatasaray karşısına önemli oyuncularından yoksun çıktı. Fransız ekibinde cezalı Brezilyalı oyuncu Neymar'ın yanı sıra, sakatlıkları nedeniyle Uruguaylı forvet Edinson Cavani, Alman orta saha oyuncusu Julian Draxler, Alman stoper Thilo Kehrer ve Fransız sağ bek Colin Dagba kadroda yer almadı.

Sakatlıklarını atlatan Fransız hücum oyuncusu Kylian Mbappe yedekler arasında yer alırken, Arjantinli forvet Mauro Icardi ilk 11'de şans buldu. MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ Karşılaşma öncesi iki takımın yöneticileri ve UEFA yetkilileri dostluk yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe Galatasaray'dan yöneticiler Yusuf Günay, Kaan Kançal, İlber Aydemir, Dorukhan Acar, Mahmut Recevik, PSG Genel Müdürü Jean-Claude Blanc, genel sekreteri Victoriano Melero, sportif direktörü Leonardo De Araujo ve iletişim direktörü Jean-Martial Ribes katıldı. Yusuf Günay ile Kaan Kançal, PSG yöneticilerine Galatasaray Lisesi'nin tarihi kapısının maketini ve Blanc'a adının yazılı olduğu Galatasaray formasını takdim etti. Blanc ise sarı-kırmızılılara, Galatasaray ile PSG arasında oynanan mücadeleyi temsil eden portre ve tepsi hediye etti.

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