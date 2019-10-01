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Real şokta! 1 puanı zor kurtardı

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 01.10.2019 22:07 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile aynı grupta yer alan ekiplerin mücadelesinde Real Madrid, sahasında Club Brugge'ü konuk etti. Belçika ekibi Brugge, karşılaşmanın ilk yarısında 2-0'lık üstünlüğü yakalamasına rağmen Real Madrid, ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmanın 2-2 sona ermesini sağladı.

Real şokta! 1 puanı zor kurtardı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup aşamasının ikinci haftası iki maçla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun A ve C gruplarında iki maç oynandı.

Galatasaray ile A Grubu'nda yer alan İspanyol ekibi Real Madrid, sahasında Belçika temsilcisi Club Brugge'ü ağırladı.

Konuk ekip, 9 ve 39. dakikalarda Bonaventure'nin golleriyle soyunma odasına 2-0 önde gitti. 21 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun gol sevincini Real Madrid'in eski yıldızı Cristiano Ronaldo'nun hareketleriyle yapması dikkati çekti.

İkinci yarıya 55. dakikada Ramos'un attığı golle başlayan ev sahibi takım, 85. dakidada Carlos Casemiro ile beraberliği yakaladı. Kalan bölümde baskını artıran Real Madrid'in çabası sonuç vermedi ve karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.

Konuk takımda forma giyen Ruud Vormer, 84. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Son 6 sezonun 4'ünde kupayı müzesine götüren Real Madrid, ilk maçında Paris Saint-Germain'e 3-0 yenilmesinin ardından, ikinci maçından da galibiyetle ayrılamadı.

Real Madrid, Avrupa turnuvaları tarihinde ilk kez art arda üç iç saha maçında kalesinde en az ikişer gol gördü.

Galatasaray'ın Belçika ekibine kiraladığı Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, yedek kulübesinde görev bekledi.

SHAKHTAR UZATMADA KAZANDI

C Grubu'nda İtalya'nın Atalanta ve Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımları karşı karşıya geldi.

İlk yarısı Duvan Zapata ve Junior Moraes'in karşılıklı golleriyle 1-1 sona eren maçı Ukrayna ekibi, 90+5. dakikada Manor Solomon'un attığı golle 2-1 kazandı.

Ev sahibi Atalanta'da forma giyen Josip Ilicic, 16. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

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