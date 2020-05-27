Galatasaray'a 1 milyon 850 bin Euro'luk transfer piyangosu

Bir dönem Galatasaray forması giyen ve Porta'ya satılan Alex Telles ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Portekiz basınından A Bola, Porto'nun Alex Telles için PSV ile 25 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaştığını ve transferin an meselesi olduğunu yazdı.

Takımıyla sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan Brezilyalı oyuncu, Porto'da devam etmek istemediğini açıklamıştı. 2013/2014 sezonunun devre arasında Gremio'dan 6 milyon Euro'ya Galatasaray'a transfer olan Telles, 2015/2016 sezonunun hemen başında Sarı Kırmızılılar tarafından Inter'e kiralanmış, 1 sezon sonra da 6.5 milyon euro karşılığında Porto'ya transfer olmuştu.

GALATASARAY'IN KASASINA 1 MİLYON 850 BİN EURO

Galatasaray, Portekiz kulübünün elde edeceği 18.5 milyon Euro’luk kârın yüzde 10’unu, yani 1 milyon 850 bin Euro’yu alma hakkına sahip olacak.

(AJANSSPOR)