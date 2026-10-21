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Galatasaray'a Batrakov'dan sonra bir Rus daha! Matvey Kislyak: "Bildirimlerim bile açık"

Galatasaray’ın kadrosuna katmak istediği isimlerden biri olan Matvey Kislyak, yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Batrakov’un her maçını izlediğini belirten genç futbolcunun, Galatasaray karşılaşmalarının bildirimlerini de açtığını söylemesi transfer iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

Galatasaray'a Batrakov'dan sonra bir Rus daha! Matvey Kislyak: "Bildirimlerim bile açık"
Burak Kavuncu
Alexey Batrakov

Alexey Batrakov

RUS Rusya
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray’ın transfer gündeminde yer alan Matvey Kislyak, Aleksey Batrakov’u takip ettiğini ve MyScore uygulamasında Galatasaray maçları için bildirimleri açtığını söyledi. Rus futbolcunun sözleri, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında heyecan yarattı.

MATVEY KİSLYAK’TAN GALATASARAY İTİRAFI

Galatasaray a Batrakov dan sonra bir Rus daha! Matvey Kislyak: "Bildirimlerim bile açık" 1

Rus futbolunun yükselen yıldızlarından Matvey Kislyak, Aleksey Batrakov’u yakından takip ettiğini açıklarken Galatasaray’a ilişkin sözleriyle öne çıktı. Genç orta saha, MyScore uygulamasında sarı-kırmızılı takımın maçları için bildirimleri açtığını belirtti.

Kislyak, Batrakov’u takip edip etmediği yönündeki soruya, “Elbette. Her maçını izliyorum. Hatta Galatasaray maçlarının bildirimlerini bile açtım” yanıtını verdi.

“KADERİM NASIL ŞEKİLLENİRSE ÖYLE OLUR”

Galatasaray a Batrakov dan sonra bir Rus daha! Matvey Kislyak: "Bildirimlerim bile açık" 2

Galatasaray taraftarlarının kendisini takımda görmek istediğinin hatırlatılması üzerine Kislyak, geleceğiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Genç futbolcu, “Kaderim nasıl şekillenirse öyle olur. Bilmiyorum, herkes her şeyi konuşabilir” diyerek transfer ihtimali hakkında açık bir mesaj vermekten kaçındı.

BEŞİKTAŞ DA İSTEMİŞTİ! 40 MİLYON EURO TALEBİ

Galatasaray a Batrakov dan sonra bir Rus daha! Matvey Kislyak: "Bildirimlerim bile açık" 3

Matvey Kislyak, yaz transfer döneminde Türk kulüplerinin de gündemine gelmişti. Beşiktaş’ın CSKA Moskova forması giyen futbolcuyu kadrosuna katmak istediği, ancak transferde sonuç alamadığı belirtilmişti.

Rus basınında yer alan haberlere göre CSKA Moskova, genç oyuncu için 40 milyon euro talep ederken Beşiktaş’ın bonuslarla birlikte 30 milyon euroya kadar çıkan teklifi kabul edilmedi.

DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR

Galatasaray a Batrakov dan sonra bir Rus daha! Matvey Kislyak: "Bildirimlerim bile açık" 4

2024 yılında CSKA Moskova’nın A takımına yükselen 21 yaşındaki Kislyak, merkez orta saha ve ön libero pozisyonlarında görev yapıyor. Rus futbolcu, kariyerinde çıktığı 98 maçta 13 gol ve 12 asistlik katkı sağladı.

BATRAKOV'DAN OLAY BEĞENİ

Galatasaray a Batrakov dan sonra bir Rus daha! Matvey Kislyak: "Bildirimlerim bile açık" 5

Aleksey Batrakov’un da Kislyak’ın Galatasaray’ın öncelikli hedeflerinden biri olması gerektiğini belirten bir paylaşımı beğenmesi, iki futbolcunun isimlerinin sarı-kırmızılılarla anılmasına yönelik ilgiyi artırdı.

Aleksey Batrakov'un Kislyak hakkında beğendiği paylaşım:

"Kislyak, Galatasaray'ın öncelikli hedeflerinden biri olmalı. Beşiktaş'ın onu transfer etmesine izin verilmemeli.

Batrakov'a olduğu gibi, Kislyak'ın da hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olalım."

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Anahtar Kelimeler:
transfer CSKA Moskova Rusya beşiktaş galatasaray Aleksey Batrakov
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