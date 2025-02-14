Galatasaray'a Hollanda'da büyük şok! Sarı-Kırmızılılar 10 kişi kaldığı mücadelede rakibine 4-1 mağlup oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, play-off turu ilk maçında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 51. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan temsilcimiz rakibine 4-1 mağlup olarak tur şansını zora soktu.

TEK GOL SALLAI'DEN

Temsilcimizin tek golü karşılaşmanın 20. dakikasında Roland Sallai'den geldi. Ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Alvaro Morata, pasını kale önündeki Barış Alper Yılmaz’a aktardı. Barış Alper’in vuruşunda defans seken topa ceza yayı sağ tarafından Roland Sallai’nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti.

HAKEM 'PENALTI' DEDİ

Mücadelenin 36. dakikasında ceza sahası içi sağ tarafında Barış Alper Yılmaz’ın, Seiya Maikuma’ya yaptığı hareket sonrasında hakem Joao Pinheiro penaltı noktasını gösterdi. 37. dakikada penaltı topun başına geçen Troy Parrot meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-1'e getirdi.

KAAN AYHAN KIZARDI

Dakikalar 51'i gösterirken Kaan Ayhan, ceza sahasının solunda Lahdo'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarıyı gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

RÖVANŞ 20 ŞUBAT'TA

Karşılaşmanın ikinci ayağı 20 Şubat'ta RAMS Park'ta oynanacak. Karşılaşmanın ilk düdüğü 20:45'te çalacak.