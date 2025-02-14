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Galatasaray'a Hollanda'da büyük şok! Sarı-Kırmızılılar 10 kişi kaldığı mücadelede rakibine 4-1 mağlup oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.02.2025 00:52
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, play-off turu ilk maçında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz rakibi karşısında 51. dakikada 10 kişi kalırken mücadeleden 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı ve tur şansını zora soktu. İşte detaylar...

Galatasaray'a Hollanda'da büyük şok! Sarı-Kırmızılılar 10 kişi kaldığı mücadelede rakibine 4-1 mağlup oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, play-off turu ilk maçında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 51. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan temsilcimiz rakibine 4-1 mağlup olarak tur şansını zora soktu.

TEK GOL SALLAI'DEN

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Temsilcimizin tek golü karşılaşmanın 20. dakikasında Roland Sallai'den geldi. Ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Alvaro Morata, pasını kale önündeki Barış Alper Yılmaz’a aktardı. Barış Alper’in vuruşunda defans seken topa ceza yayı sağ tarafından Roland Sallai’nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti.

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HAKEM 'PENALTI' DEDİ

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Mücadelenin 36. dakikasında ceza sahası içi sağ tarafında Barış Alper Yılmaz’ın, Seiya Maikuma’ya yaptığı hareket sonrasında hakem Joao Pinheiro penaltı noktasını gösterdi. 37. dakikada penaltı topun başına geçen Troy Parrot meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-1'e getirdi.

KAAN AYHAN KIZARDI

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Dakikalar 51'i gösterirken Kaan Ayhan, ceza sahasının solunda Lahdo'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarıyı gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

RÖVANŞ 20 ŞUBAT'TA

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Karşılaşmanın ikinci ayağı 20 Şubat'ta RAMS Park'ta oynanacak. Karşılaşmanın ilk düdüğü 20:45'te çalacak.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
AZ Alkmaar AZ Alkmaar
4 - 1
Galatasaray Galatasaray

Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi son dakika galatasaray
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