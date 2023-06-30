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  4. Galatasaray'a Kerem Aktürkoğlu piyangosu! İngiliz ekibi gözünü kararttı, kesenin ağzını açtı, 450 milyon TL!

Galatasaray'a Kerem Aktürkoğlu piyangosu! İngiliz ekibi gözünü kararttı, kesenin ağzını açtı, 450 milyon TL!

30.06.2023 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de transfer dönemi hız kesmeden devam ederken, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla alkış toplayan Kerem Aktürkoğlu için İngiliz ekibi Nottingham Forrest'tan sürpriz bir teklif geldi. İşte detaylar...

Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Adı Avrupa'nın devleriyle anılan Kerem Aktürkoğlu için birçok kulüp Galatasaray'ın kapısını çalmaya devam ederken, İngiliz ekibi Nottingham Forrest Sarı-Kırmızılılar'a sürpriz bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

NOTTINGHAM, KEREM'İ İSTİYOR

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İddiaya göre, geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Ligi 16. sırada tamamlayan köklü İngiliz kulübü Nottingham Forrest, Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na kancayı taktı.

15 MİLYON EUROLUK TEKLİF

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Galatasaray yönetimi ile görüşme gerçekleştirmeye hazırlanan Ada ekibinin masaya 15 milyon euroluk bir teklif getirmesi bekleniyor.


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