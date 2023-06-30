Galatasaray'a Kerem Aktürkoğlu piyangosu! İngiliz ekibi gözünü kararttı, kesenin ağzını açtı, 450 milyon TL!

Adı Avrupa'nın devleriyle anılan Kerem Aktürkoğlu için birçok kulüp Galatasaray'ın kapısını çalmaya devam ederken, İngiliz ekibi Nottingham Forrest Sarı-Kırmızılılar'a sürpriz bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

NOTTINGHAM, KEREM'İ İSTİYOR

İddiaya göre, geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Ligi 16. sırada tamamlayan köklü İngiliz kulübü Nottingham Forrest, Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na kancayı taktı.

15 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Galatasaray yönetimi ile görüşme gerçekleştirmeye hazırlanan Ada ekibinin masaya 15 milyon euroluk bir teklif getirmesi bekleniyor.