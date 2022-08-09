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Galatasaray'a transfer olan Berna Yeniçeri'yi Burak Yılmaz'a benzettiler! İşte ortaya çıkan Tweetler...

09.08.2022 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon transferlerini sürdüren Galatasaray Kadın Futbol Takımı, kadrosuna 4 yeni isim kattı. Bu isimlerden Berna Yeniçeri sosyal medyada gündem oldu. Daha önce Beşiktaş'ta forma giyen oyuncunun geçmişte attığı Tweetler ortaya çıkınca Burak Yılmaz benzetmesi yapıldı.

Galatasaray'a transfer olan Berna Yeniçeri'yi Burak Yılmaz'a benzettiler! İşte ortaya çıkan Tweetler...

Galatasaray'da Kadın Futbol Takımı'na yapılan takviyeler sosyal medyanın diline düştü. Berna Yeniçeri'nin sarı-kırmızılı formaya imza atmasının ardından eskiden attığı Tweetler gün yüzüne çıktı.

BURAK YILMAZ BENZETMESİ

SD

Beşiktaş'ta oynadığı dönemde ''Beşiktaş'ım sevmişiz seni'' şeklinde Tweet atan Berna Yeniçeri'nin 2013 yılında Fenerbahçe için de ''Tebrikler Fenerbahçe'm'' yazdığı ortaya çıktı. Şimdi de Galatasaray'a transfer olan Berna Yeniçeri, sosyal medyada gündem oldu ve Burak Yılmaz'ın kariyerine benzetildi.


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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş fenerbahçe galatasaray
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