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Galatasaray'a transferde keyifleri kaçıran haber!

Yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın transfer listesindeki Paraguaylı yıldız için beklenmedik bir rakip ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle bitirmeye çalıştığı dev transferde, devreye giren İngiliz ekibinin pazarlıkları kızıştırması bekleniyor.

Galatasaray'a transferde keyifleri kaçıran haber!
Emre Şen

Yeni sezon öncesi hücum hattına takviye yapmak için yoğun bir mesai harcayan Galatasaray'da, Teknik Direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda listeye alınan Julio Enciso için son derece sıcak gelişmeler yaşanıyor. 22 yaşındaki Paraguaylı yıldızı renklerine bağlamak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, maliyetleri dengelemek adına farklı formüller üzerinde duruyor.

KİRALAMA FORMÜLÜ VE GÖZDEN ÇIKARILAN RAKAM

Galatasaray a transferde keyifleri kaçıran haber! 1

Galatasaray'ın, genç yeteneği satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle kadrosuna katmak istediği öğrenildi. İddialara göre sarı-kırmızılı kurmaylar, bonuslarla birlikte 25 milyon Euro seviyesine ulaşan bir paket hazırladı. Ancak Enciso'nun bonservisini elinde bulunduran Fransız ekibi Strasbourg, bu transferden çok daha yüksek bir gelir elde etmeyi planlıyor. Kulübün Paraguaylı oyuncu için belirlediği bonservis beklentisinin 35 milyon Euro civarında olduğu belirtiliyor.

İNGİLTERE'DEN ZORLU RAKİP

Galatasaray a transferde keyifleri kaçıran haber! 2

Sarı-kırmızılıların transferdeki asıl engeli ise İngiltere'den geldi. Gelen son haberlere göre; Enciso'nun daha önce kiralık olarak formasını terlettiği Premier Lig temsilcisi Ipswich Town, eski oyuncusunu yeniden kadroya katmak için harekete geçti.

İngiliz ekibinin, Paraguaylı yıldızın geçmiş dönemdeki performansından oldukça memnun kaldığı ve güncel transfer şartlarını masaya yatırmak üzere Strasbourg ile ilk temasları kurduğu aktarıldı. Ipswich Town cephesinden henüz resmi bir teklif yapılmamış olsa da, Ada ekibinin yarışa dahil olması Galatasaray'ın bu transferdeki işini bir hayli zorlaştıracak gibi görünüyor.

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