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Premier Lig devleri Barış Alper'in peşinde! Ferdi Kadıoğlu'nu geçebilir

Galatasaray'da yaz transfer döneminin en sıcak dosyalarından biri Barış Alper Yılmaz oldu. Milli futbolcunun performansı Avrupa kulüplerinin dikkatini çekerken, İngiltere Premier Lig'den iki takımın transfer için harekete geçtiği öne sürüldü.

Premier Lig devleri Barış Alper'in peşinde! Ferdi Kadıoğlu'nu geçebilir
Burak Kavuncu
Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Tottenham ve Fulham, Barış Alper Yılmaz için devreye girdi. Galatasaray'ın milli yıldız için ciddi teklifler aldığı konuşulurken, olası transferin kulüp tarihinin satış rekorunu kırabileceği belirtiliyor.

PREMIER LİG'DEN İKİ TALİP

Premier Lig devleri Barış Alper in peşinde! Ferdi Kadıoğlu nu geçebilir 1

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Tottenham ve Fulham, Barış Alper Yılmaz ile yakından ilgileniyor. İngiliz kulüplerinin kısa süre içinde resmi teklif aşamasına geçmesinin beklendiği ifade edildi.

"CİDDİ TEKLİFLER VAR"

Premier Lig devleri Barış Alper in peşinde! Ferdi Kadıoğlu nu geçebilir 2

Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük de transfer sürecine ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaştı. Küçük, "Dün gece ve bu sabah yaptığım telefon görüşmelerinden sonra Barış Alper Yılmaz'a ciddi teklifler olduğunu öğrendim. Henüz resmi aşamaya gelmedi ancak kısa süre içinde somut gelişmeler yaşanabilir." dedi.

REKOR SATIŞ İDDİASI

Premier Lig devleri Barış Alper in peşinde! Ferdi Kadıoğlu nu geçebilir 3

Sarı-kırmızılı camiada konuşulan bir diğer detay ise transferin büyüklüğü. Barış Alper'in yüksek bir bedelle satılması halinde, Fenerbahçe'nin daha önce Ferdi Kadıoğlu için kırdığı satış rekorunun aşılabileceği iddia ediliyor.

LEAO HAMLESİNİN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Premier Lig devleri Barış Alper in peşinde! Ferdi Kadıoğlu nu geçebilir 4

Ali Naci Küçük'e göre Galatasaray'ın Rafael Leao için yaptığı girişimlerin arkasında da Barış Alper'in olası ayrılığı bulunuyor. Yönetimin, yıldız futbolcunun transfer ihtimaline karşı erken pozisyon almak ve son anda plansız bir durumla karşılaşmamak için alternatif arayışına girdiği belirtiliyor. Sarı-kırmızılılarda önümüzdeki günlerde hem Barış Alper cephesinde hem de Leao operasyonunda önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Fulham FC Tottenham Hotspur Barış Alper Yılmaz galatasaray
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