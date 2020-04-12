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Galatasaray açık ara zirvede

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.04.2020 23:23 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü, sosyal medyada açık ara zirvede yer aldı. Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube verilerini açıklayan sarı kırmızılılar, ezeli rakiplerine fark attı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Türk sporunun öncüsü Galatasaray, Twitter'da Avrupa'nın bir numarası oldu! Deportes&Finanzas’ın Şubat 2020 raporuna göre, Avrupa’daki tüm rakiplerini geride bırakan kulübümüz 8 milyon 760 bin etkileşim alarak dünyada en çok etkileşime sahip ikinci futbol kulübü oldu." dendi.

Sarı kırmızılıları geride bırakan tek takım ise Brezilya Ligi ekibi Flamengo oldu.

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TWITTER

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FACEBOOK

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INSTAGRAM

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YOUTUBE

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GENEL TOPLAM

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