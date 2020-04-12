Galatasaray açık ara zirvede

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Türk sporunun öncüsü Galatasaray, Twitter'da Avrupa'nın bir numarası oldu! Deportes&Finanzas’ın Şubat 2020 raporuna göre, Avrupa’daki tüm rakiplerini geride bırakan kulübümüz 8 milyon 760 bin etkileşim alarak dünyada en çok etkileşime sahip ikinci futbol kulübü oldu." dendi.
Sarı kırmızılıları geride bırakan tek takım ise Brezilya Ligi ekibi Flamengo oldu.
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