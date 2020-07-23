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Galatasaray, Antalyaspor maçına hazır

İSTANBUL HABERLERİ  | 23.07.2020 21:55 | Son Güncelleme

Galatasaray, Antalyaspor maçına hazır

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kamp yapılan otele ait tesislerde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma çalışması yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde üç takım halinde pas çalışması gerçekleştirildi. Ana bölümde ise taktik çalışmalar üzerinde duruldu.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Öte yandan bu yıl trafik kazasında hayatını kaybeden kulüp üyesi Onur Korkmaz, idman sırasında anıldı.

Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Florin Andone, Christian Luyindama, Radamel Falcao, Mario Lemina ve takımdan ayrılan Mariano ile Selçuk İnan kamp kadrosunda yer almadı.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Jesse Sekidika, Atalay Babacan, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı, Berk Balaban, Sofiane Feghouli.

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