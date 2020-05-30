Galatasaray aradığı sağ beki Almanya'da buldu

Yaklaşık 2 sene önce Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in emri ile başlayan ‘genç gurbetçi taraması’ ilk meyvesini vermek üzere… Sarı-kırmızılı takım, uzun süredir takip ettiği Fortuna Düsseldorf U23 takımının sağ beki Amed Öncel’i kadrosuna katmak için girişimleri hızlandırdı.
20 yaşındaki oyuncunun sezon sonu sözleşmesi sona eriyor. Amed Öncel, takımı Fortuna Düsseldorf’un profesyonel sözleşme teklifini kabul etmedi. Genç oyuncu, sezon sonunda sadece yetiştirme bedeli karşılığında herhangi bir takıma transfer olabilecek.
Amed’in yetiştirme bedeli ise yaklaşık 300 bin Euro... 20 yaşındaki sağ bek Türkiye U17 ve U18 Mili Takımları’nda da forma giydi. Galatasaray, Amed Öncel’i milli formayı giymesiyle yakın takibe aldı. Almanya’da oynadığı bazı maçları Galatasaray’ın görevlendirdiği scout ekibi takip etti. Aslen Diyarbakır’lı olan Amed Öncel’in bir erkek kardeşi var, o da futbol oynuyor
30 metreyi 3.8 saniyede koşan, stoper oynama sezgilerine de sahip olan Amed Öncel Wolfsburg, AZ Alkmaar, Salzburg ve Rapid Wien tarafından da takip edildi. 20 yaşındaki başarılı sağ bek bol bol bindirmeler yapıp, ileri çıkarak ortalar da yapıyor. Oyuncunun Galatasaray’da oynamak için bir hayli hevesli olduğu da ifade edildi.
(AKŞAM)
İşte Beşiktaş'ın istediği forvet
Fenerbahçe'de ayrılık iddiası
G.Saray'ın genç yıldızı Barcelona'ya transfer oldu!
F.Bahçe ile adı anılan Tuncay Şanlı'dan açıklama
Galatasaray maske satışına başlıyor
Ahmet Nur Çebi sahaya indi
Dortmund'da sakatlık şoku!
Kokainli fuhuş partisinde yakalandı!
Nihat Özdemir ameliyat oldu
12 yıllık başkan görevini bıraktı
İtalya Serie A'nın başlama tarihi açıklandı!
Süper Lig devi transferde bombayı patlattı!
İdmanda 'Uğurcan Çakır' şov!
Yıldız futbolcu yere tükürdüğüne pişman oldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum