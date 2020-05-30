Galatasaray aradığı sağ beki Almanya'da buldu

Yaklaşık 2 sene önce Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in emri ile başlayan ‘genç gurbetçi taraması’ ilk meyvesini vermek üzere… Sarı-kırmızılı takım, uzun süredir takip ettiği Fortuna Düsseldorf U23 takımının sağ beki Amed Öncel’i kadrosuna katmak için girişimleri hızlandırdı.

20 yaşındaki oyuncunun sezon sonu sözleşmesi sona eriyor. Amed Öncel, takımı Fortuna Düsseldorf’un profesyonel sözleşme teklifini kabul etmedi. Genç oyuncu, sezon sonunda sadece yetiştirme bedeli karşılığında herhangi bir takıma transfer olabilecek.

MİLLİ TAKIM FORMASI DA GİYİYOR

Amed’in yetiştirme bedeli ise yaklaşık 300 bin Euro... 20 yaşındaki sağ bek Türkiye U17 ve U18 Mili Takımları’nda da forma giydi. Galatasaray, Amed Öncel’i milli formayı giymesiyle yakın takibe aldı. Almanya’da oynadığı bazı maçları Galatasaray’ın görevlendirdiği scout ekibi takip etti. Aslen Diyarbakır’lı olan Amed Öncel’in bir erkek kardeşi var, o da futbol oynuyor

30 METREYİ 3.8 SANİYEDE KOŞUYOR

30 metreyi 3.8 saniyede koşan, stoper oynama sezgilerine de sahip olan Amed Öncel Wolfsburg, AZ Alkmaar, Salzburg ve Rapid Wien tarafından da takip edildi. 20 yaşındaki başarılı sağ bek bol bol bindirmeler yapıp, ileri çıkarak ortalar da yapıyor. Oyuncunun Galatasaray’da oynamak için bir hayli hevesli olduğu da ifade edildi.

(AKŞAM)