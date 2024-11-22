Galatasaray ardından Fenerbahçe'de Kayseri'de taraftar şovuyla karşılandı! Jose Mourinho...

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Kayseri'de coşkuyla karşılandı.

BÜYÜK BİR COŞKU İLE KARŞILANDILAR

Kayseri Havalimanı'nda taraftarlar tarafından büyük coşku ile karşılanan futbolcular ve teknik heyet kalacakları takım otobüsü ile konaklayacakları otele doğru hareket etti.

MOURINHO'YA SEVGİ GÖSTERİSİ

Otel önünde kendisine sevgi gösterisinde bulunan taraftarların yanına giden Teknik Direktör Jose Morinho da taraflarla fotoğraf çekilerek forma imzaladı.

4 EKSİK İLE KAYSERİ'DE

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü, Jayden Osterwolde ve Cengiz Ünder'in yanında hafif ağrısı olan Allan Saint Maximin kamp kadrosunda yer almadı.