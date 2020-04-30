Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "halsizlik" nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Halsizlik ve yorgunluk şikayetiyle hastaneye götürülen Mustafa Cengiz'e ilk olarak koronavirüs testi yapıldı. Testin sonucu negatif çıkan başkan Cengiz'e 3 ünite kan verildi. Pazartesi günü PET çekimi yapılacak olan Mustafa Cengiz'in, o güne kadar doktorların gözetimi altında tutulacağı öğrenildi.
G.Saray'dan Mustafa Cengiz açıklaması
Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı
Hırvat teknik adamdan flaş F.Bahçe açıklaması
Milli futbolcu karantinaya giriyor
Flaş teklif! "Sözleşmeni feshet, gel"
Gökhan Gönül-Caner Erkin kriz çıkardı!
İtalya'da ligleri bakanlar kurulu belirleyecek
İtalya'da kayıp 800 milyon Euro
Sosa bir ilki yaşıyor
Mario Balotelli'den transfer sözleri
UEFA maç kararlarını 27 Mayıs'ta verecek!
Trabzonspor kar açıkladı!
Almanya ligi için karar bekleniyor!
Fransız futbolunda belirsizlik havası hakim
Ozan Kabak: Endişeleniyorum
Burak Yılmaz özür diledi
Okuyucu Yorumları 12 yorum