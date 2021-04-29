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Galatasaray Batuhan Kör için transfer düellosunda

29.04.2021 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'nın Saint-Etienne kulübü Bursaspor'un genç yıldızı Batuhan Kör'ün transferinde oldukça ısrarcı. Fransız ekibi Galatasaray'ın da ilgilendiği 20 yaşındaki golcüyü 3 milyon Euro'ya bitirmeye çalışacak.

Galatasaray Batuhan Kör için transfer düellosunda

Saint Etienne - Batuhan Kör transfer haberini ilk kez bu sayfalarda okumuştunuz. Fanatik Fransız Kulübü'nün Batuhan Kör transferi için hazırladığı plana ulaştı. Saint Etienne Galatasaray'ın da ilgelendiği 20 yaşındaki golcü oyuncunun tranfserini sezon sonunda 3 milyon Euro'ya bitirmek istiyor.

MOSTAFA MOHAMED'İN RÖVANŞINI ALMAK İSTİYORLAR

Bilindiği üzere Galatasaray forması giyen Mısırlı golcünün transfer için Fransız ekibi devre arasında oldukça istekli davranmış ancak Mostafa'nın tercihi Galatasaray olmuştu. Saint Etienne'li yetkililer bu kez Batuhan Kör transferini noktalayarak Galatasaray'dan rövanşı almak istiyor.

CLAUDE PUEL ISRARCI

Saint Etienne kulübünün deneyimli teknik direktörü Claude Puel Batuhan Kör transferinin sezon sonunda mutlaka noktalanmasını istiyor. Fransız teknik adamın genç oyunculara verdiği değer yakından biliniyor.

PUEL ÇAĞLARI DA ALMIŞTI

Claude Puel 2018 yılında Leicester City'de calıştığı dönemde 21 milyon Euro karşılığından milli oyuncu Cağlar Söyüncü'yü Freiburg'tan transfer etmişti. Bursaspor formasıyla bu sezon yıldızı parlayan Batuhan Köre 32 maçta attığı 11 golle dikkatleri üzerine çekmişti.

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