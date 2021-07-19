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Galatasaray, Berkan Kutlu transferinde mutlu sona ulaştı

19.07.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orta saha bölgesine takviye yapmayı planlayan Galatasaray, milli futbolcu Berkan Kutlu'nun transferi için kulübü Aytemiz Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardı. Transferin Alanyaspor’un yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısı sonrası açıklanması bekleniyor.

Galatasaray, Berkan Kutlu transferinde mutlu sona ulaştı

Transfer çalışmalarını sürdüren ve şu ana kadar 3 yerli transferi gerçekleştiren Galatasaray, bir yerli transferini daha tamamladı.

ALANYASPOR İLE ANLAŞILDI

Sarı kırmızılı kulüp, transfer listesinden bulunan milli futbolcu 23 yaşındaki futbolcu için Aytemiz Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardı. Alanyaspor’un yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısı sonrası transferin resmiyete kavuşması bekleniyor.

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3 MİLYON EURO BONSERVİS

Akdeniz ekibiyle pazarlıklara başlayan Aslan, ilk kurulan temasta 2.5 milyon Euro bonservis teklif etti. Berkan için kapıyı 4 milyon eurodan açan Alanyaspor ile yaklaşık 3 milyon euro bedelle anlaşma sağlandığı kaydediliyor.

LİSTEYE DE EKLENİYOR

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV ile oynayacağı maç öncesinde Salı günü ileteceği listeye 23 yaşındaki oyuncuyu da ekleyeceği de bildirildi.

KOŞU MESAFESİ ETKİLEYİCİ

Maçlarda ortalama 12-13 km koşan ve bu özelliğiyle Terim'den geçer not alan 23 yaşındaki oyuncuya, Barış Alper Yılmaz gibi geleceğe yatırım gözüyle bakılıyor.

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BERKAN KUTLU'NUN PERFORMANSI

Alanyaspor formasıyla 42 maçta forma giyen Berkan Kutlu, 3 gol atıp 2 asistle oynadı. Akdeniz temsilcisi genç oyuncuyu geçen sezon başında FC Sion'dan bedelsiz kadrosuna katmıştı.


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transfer Galatasaray Futbol Kulübü Alanyaspor Berkan Kutlu
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