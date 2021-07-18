SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Jindrich Trpisovsky'den Nicolae Stanciu ve Galatasaray açıklaması

Jindrich Trpisovsky'den Nicolae Stanciu ve Galatasaray açıklaması

18.07.2021 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Slavia Prag teknik direktörü Jindrich Trpisovsky, Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Nicolae Stanciu ile ilgili konuştu.

Jindrich Trpisovsky'den Nicolae Stanciu ve Galatasaray açıklaması

Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk, Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katan, Emre Akbaba ve Arda Turan ile sözleşme yenileyen Galatasaray, Rumen on numara oyuncusu Nicolae Stanciu için ise girişimlerini sürdürüyor.

Galatasaray'a Feghouli için kiralama teklifiGalatasaray'a Feghouli için kiralama teklifi

SLAVİA PRAG'TAN AÇIKLAMA

Çekya Ligi ekiplerinden Slavia Prag teknik direktörü Jindrich Trpisovsky, Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Nicolae Stanciu ile ilgili açıklamalarda bulundu. eFotbal sitesine konuşan Trpisovsky, "Nicolae'nın ayrılması kesinlikle söz konusu değil. Üstelik onun için yapılan teklif yetersiz. O bizim en iyi oyuncularımızdan biri" dedi.

SÖZLEŞMESİ 2023'TE BİTİYOR

Öte yandan 28 yaşındaki Rumen oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılına kadar devam ediyor.

Stanciu geçen sezon Çek ekibiyle çıktığı 45 maçta 16 gol ve 8 asist kaydetti.

Gomis Ghezzal transferinde devreye girdiGomis Ghezzal transferinde devreye girdi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lebogang Phiri Çaykur Rizespor’daLebogang Phiri Çaykur Rizespor’da
PARTNERAşıklar ortaya çıktıAşıklar ortaya çıktı
G.Saray'dan 4. transferG.Saray'dan 4. transfer
Anahtar Kelimeler:
transfer Galatasaray Futbol Kulübü Nicolae Stanciu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Manisa'da dehşet! Gelinini katledip intihar etti

Manisa'da dehşet! Gelinini katledip intihar etti

18 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

18 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Süper golcü Diego Costa Beşiktaş'a geliyor

Süper golcü Diego Costa Beşiktaş'a geliyor

Pereira 5 ismin biletini kesti

Pereira 5 ismin biletini kesti

Gomis Ghezzal transferinde devreye girdi

Gomis Ghezzal transferinde devreye girdi

Ronaldo'dan esrarengiz paylaşım

Ronaldo'dan esrarengiz paylaşım

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Ghezzal transferinde mutlu son!

Ghezzal transferinde mutlu son!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Pereira'dan sıra dışı maç takibi

Pereira'dan sıra dışı maç takibi

Canlı yayında mikrofon kazası! Sosyal medyada olay oldu

Canlı yayında mikrofon kazası! Sosyal medyada olay oldu

Futbolcuların son görüntüleri şaşırttı

Futbolcuların son görüntüleri şaşırttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.