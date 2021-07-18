Jindrich Trpisovsky'den Nicolae Stanciu ve Galatasaray açıklaması

Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk, Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katan, Emre Akbaba ve Arda Turan ile sözleşme yenileyen Galatasaray, Rumen on numara oyuncusu Nicolae Stanciu için ise girişimlerini sürdürüyor.

SLAVİA PRAG'TAN AÇIKLAMA

Çekya Ligi ekiplerinden Slavia Prag teknik direktörü Jindrich Trpisovsky, Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Nicolae Stanciu ile ilgili açıklamalarda bulundu. eFotbal sitesine konuşan Trpisovsky, "Nicolae'nın ayrılması kesinlikle söz konusu değil. Üstelik onun için yapılan teklif yetersiz. O bizim en iyi oyuncularımızdan biri" dedi.

SÖZLEŞMESİ 2023'TE BİTİYOR

Öte yandan 28 yaşındaki Rumen oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılına kadar devam ediyor.

Stanciu geçen sezon Çek ekibiyle çıktığı 45 maçta 16 gol ve 8 asist kaydetti.



