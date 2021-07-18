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Galatasaray'da Falcao şoku

18.07.2021 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Kulübü, sakatlığı bulunan Radamel Falcao'nun antrenmanda yer almadığını açıkladı.

Galatasaray'da Falcao şoku

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu ilk ayağında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sakatlığı bulunan Radamel Falcao, antrenmanda yer almadı.

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Kulübün paylaştığı "İdman Raporu", şu ifadelerden oluştu:

"Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu ilk ayağında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas ve top kapma oyunu oynandı.

Antrenmanın ana bölümünde teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.

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Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sakatlığı bulunan Radamel Falcao, antrenmanda yer almadı.

Taylan Antalyalı ve Jimmy Durmaz, takımdan ayrı özel program dâhilinde bireysel çalışmalarına devam etti.

Galatasaray Futbol Takımı, PSV Eindhoven maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek."

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Radamel Falcao
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