SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray, Beşiktaş'ın eski golcüsü Weghorst'u kadrosuna katmaya yakın!

Galatasaray, Beşiktaş'ın eski golcüsü Weghorst'u kadrosuna katmaya yakın!

14.11.2023 16:40 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray devre arasında forvete bir transfer daha yapmak istiyor. Icardi'nin sürekli oynamasından dolayı oluşan yorgunluğu tecrübeli bir futbolcuyla kapatmak isteyen sarı-kırmızılılar Beşiktaş'ın eski golcüsü Weghorst'a gözünü dikti.

Wout Weghorst

Wout Weghorst

HOL Hollanda
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: TSG 1899 Hoffenheim
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray, Beşiktaş'ın eski yıldızı Weghorst'u kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Icardi'nin yanına kaliteli bir golcü almak isteyen sarı-kırmızılılar Weghorst için nabız yoklamaya başladı.

KİRALIK OLARAK FORMA GİYİYOR

wout-weghorst-tsg-hoffenheim-23-24

Sezon başında Burnley'den Hoffenheim'a kiralık olarak transfer olan Weghorst'un da Türkiye'ye dönmek istemesi Galatasaray'ın elini güçlendiriyor. Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olan Hollandalı oyuncu için Burnley'in 4 milyon euro talep ettiği ifade edildi.

BONSERVİSİYLE ALINMASI GÜNDEMDE

9823NuzBfR1V_weghorst-hoffenheim

Galatasaray, Weghorst'u bonservisiyle kadrosuna katarak Icardi'yi rahatlatmayı planlıyor.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaşlı futbolcu taraftarın tepkisini çekti!Beşiktaşlı futbolcu taraftarın tepkisini çekti!
Burak Yılmaz'a beklemediği yerden tepki!Burak Yılmaz'a beklemediği yerden tepki!
Burak Yılmaz'a Aboubakar cevabı!Burak Yılmaz'a Aboubakar cevabı!
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş burnley galatasaray hoffenheim weghorst hollandalı
En Çok Okunan Haberler
Profesörü dana dili ile tehdit etmişti! Kazada hayatını kaybetti

Profesörü dana dili ile tehdit etmişti! Kazada hayatını kaybetti

13 yıl sonra ilk! Gündem yaratacak 'baba evi' çağrısı: Sizi bekliyor

13 yıl sonra ilk! Gündem yaratacak 'baba evi' çağrısı: Sizi bekliyor

Sinan Engin, Burak Yılmaz'a esti gürledi!

Sinan Engin, Burak Yılmaz'a esti gürledi!

Burak Yılmaz'a beklemediği yerden tepki!

Burak Yılmaz'a beklemediği yerden tepki!

Burak Yılmaz'a Aboubakar cevabı!

Burak Yılmaz'a Aboubakar cevabı!

Kerem Aktürkoğlu kararı verildi!

Kerem Aktürkoğlu kararı verildi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç erkek kardeş çocuk yaştaki akrabalarına istismarda bulundu

Üç erkek kardeş çocuk yaştaki akrabalarına istismarda bulundu

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

60 şişe alkolü bitirdi! Tüm delilleri yok etti

60 şişe alkolü bitirdi! Tüm delilleri yok etti

Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.