Galatasaray, Beşiktaş'ın eski golcüsü Weghorst'u kadrosuna katmaya yakın!

Galatasaray, Beşiktaş'ın eski yıldızı Weghorst'u kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Icardi'nin yanına kaliteli bir golcü almak isteyen sarı-kırmızılılar Weghorst için nabız yoklamaya başladı.

KİRALIK OLARAK FORMA GİYİYOR

Sezon başında Burnley'den Hoffenheim'a kiralık olarak transfer olan Weghorst'un da Türkiye'ye dönmek istemesi Galatasaray'ın elini güçlendiriyor. Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olan Hollandalı oyuncu için Burnley'in 4 milyon euro talep ettiği ifade edildi.

BONSERVİSİYLE ALINMASI GÜNDEMDE

Galatasaray, Weghorst'u bonservisiyle kadrosuna katarak Icardi'yi rahatlatmayı planlıyor.





