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Galatasaray'da açıklama: "UEFA gelirlerimizin bir kısmını ödemeyecek"

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.12.2020 18:52 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübünün aralık ayı divan kurulu toplantısında UEFA'nın flaş kararı açıklandı.

Galatasaray'da açıklama: "UEFA gelirlerimizin bir kısmını ödemeyecek"

Galatasaray Kulübünün aralık ayı divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, UEFA'nın geçen sezon elde ettikleri gelirlerin bir kısmını ödemeyeceğini bildirdiğini açıkladı.

Koronavirüs salgınının gelirlerini etkilediğinden bahseden Kaan Kançal, "Beş ana gelir kalemimiz var. Salgın ile yayın gelirlerimizde sıkıntılar oldu. İsim, reklam ve sponsorluk haklarında ekonomik daralmadan dolayı sıkıntılar var ancak sponsorlarımızla iyi ilişkilerimiz mevcut. Gişe hasılatımız tamamen bitti. Pandemiden dolayı mağazalarımız kapandı. Bayilerimize destek olmak amacıyla bazı malları geri aldık. Bu sezon UEFA kupalarına gidemedik. UEFA, bize bir önceki sezondan hak ettiğimiz gelirlerin bir kısmını ödeyemeyeceğini belirten bir mektup yazdı." diye konuştu.

FİNANSAL TABLOLAR SUNULDU

Toplantı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında video konferans yöntemiyle yapıldı.

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun yurt dışında olması nedeniyle, toplantıyı kıdemli başkan yardımcısı Aykutalp Derkan yönetti.

Toplantıda söz alan üyeler, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile yürütülen yeniden yapılandırma görüşmeleri, olağan mali genel kurulun yapılamaması, ibrasızlık ve mahkeme süreci, yönetim kurulunun divan toplantılarına katılmaması gibi konularda eleştiriler yöneltti.

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan, TBB anlaşmasına yönelik üyelere özet bir bilgilendirme sunumu yaptı.

490 MİLYON LİRA ZARAR

Gündemde yer alan kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 30 Eylül 2020 itibarıyla düzenlenip, bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolar ile özet yönetsel ve sportif faaliyetlerle ilgili yönetim kurulu raporlarının sunumu gerçekleştirildi.

Yönetim kurulu adına sunum yapması için toplantıya katıldığı belirtilen Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Kaan Kançal'a söz verildi. Ancak geçen aylarda Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun konuşmasına izin vermediği Kançal, bağlantı sorunu nedeniyle sunum yapamadı. Bunun üzerine divan kurulu, yönetimden gelen raporu ekrana yansıttı.

Söz konusu raporda Galatasaray Kulübünün 1 Ocak 2020 ile 30 Eylül 2020 arasındaki dönemde 490 milyon lira zarar ettiği bildirildi. Sarı-kırmızılı kulüp, geçen sene aynı dönemde yaklaşık 150 milyon lira zarar etmişti.

"KONSOLİDE YÜKÜMLÜLÜK 2.7 MİLYAR LİRA"

Galatasaray Kulübünün konsolide yükümlülüğünün yaklaşık 2,7 milyar lira olduğu belirtildi.

Paylaşılan denetim kurulu raporunda kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 30 Eylül 2020 itibarıyla oluşan veriler aktarıldı. Bu sunumda 31 Aralık 2019 itibarıyla yaklaşık 2,5 milyar lira olan konsolide yükümlülüklerin, yüzde 10 artışla 2,7 milyar liraya çıktığı görüldü.

Kulübün finansal borcunun ise 1 milyar 526 milyon lira olduğu kaydedildi. Ayrıca üyeler tarafından sıkça gündeme getirilen derneğin Sportif AŞ'ye borcunun 31 Mayıs'tan 31 Ağustos 2020 arasında yüzde 6'lık artışla 1 milyar 4 milyon liradan 1 milyar 68 milyon liraya çıktığı ifade edildi.

"TOPLAM BORÇ 2 MİLYAR 123 MİLYON LİRA"

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, sarı-kırmızılı kulüp ve bağlı ortaklıklarının 30 Eylül 2020 itibarıyla borcunun 2 milyar 123 milyon lira olduğunu söyledi.

Kulübün borçlarıyla ilgili konuşan Kançal, şunları kaydetti:

"Galatasaray Spor Kulübünün bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül itibarıyla net borcu, 1 milyar 462 milyon liradır. Bu net borç, konsolide finansal borcumuzdan kasadaki paramızın düşmüş hali. Bir de bunun üzerine 398 milyon lira finansal borç benzeri dediğimiz bir kalem ekliyoruz. Bu finansal bir borç değil ama işletme sermayesi açığından dolayı vadesi gelmesine rağmen uzun süre ödeyemediğimiz piyasa tarafından fonlanan borcumuzun finansal borç olarak algılamamızdan kaynaklanıyor. Bunu da koyduğumuzda konsolide borcumuz 1 milyar 860 milyon lira. Bir de net işletme sermayesi kalemimiz var. Bu da 263 milyon lira ekside. Bunları topladığımızda Galatasaray Spor Kulübünün 30 Eylül itibarıyla toplam borcu, 2 milyar 123 milyon lira."

Kançal, toplantıda yönetim kurulu üyesi sıfatıyla değil divan kurulu üyesi olarak söz aldığını belirtti.

Koronavirüs salgınının gelirlerini etkilediğinden bahseden Kaan Kançal, "Beş ana gelir kalemimiz var. Salgın ile yayın gelirlerimizde sıkıntılar oldu. İsim, reklam ve sponsorluk haklarında ekonomik daralmadan dolayı sıkıntılar var ancak sponsorlarımızla iyi ilişkilerimiz mevcut. Gişe hasılatımız tamamen bitti. Pandemiden dolayı mağazalarımız kapandı. Bayilerimize destek olmak amacıyla bazı malları geri aldık. Bu sezon UEFA kupalarına gidemedik. UEFA, bize bir önceki sezondan hak ettiğimiz gelirlerin bir kısmını ödeyemeyeceğini belirten bir mektup yazdı." diye konuştu.

TBB ile imzalanan ilk yapılandırma anlaşmasına değinen Kançal, "Mayıs 2019'da Sportif AŞ'nin kısa vadeli borçları 620 milyon lira civarındaydı. Bunları ödeyebilmemiz mümkün değil. Bu nedenle bir yapılandırmaya gittik ve kısa vadeli borçları 320 milyon liraya kadar indirdik. Bu arada Florya'nın geri alınması, vadesi geçmiş borçları kapatabilmek için aldığımız ilave 250 milyon ve derneğin üzerinden 107 milyon üstlenmemizle Sportif AŞ'nin finansal borçları 899 milyon liradan 1 milyar 414 milyon liraya yükseldi. Birinci yapılandırmada bu borcun 1 milyar 346 milyon lirasını yapılandırdık. Bu yapılandırma sayesinde bilançolarımızda olumlu etkilerini gördük." ifadelerini kullandı.

İkinci yapılandırmayla ilgili görüşmelerin sürdüğünü aktaran Kaan Kançal, "Ana hatlarıyla 2+3 yıl olan yapılandırmamız, 2+7 yıla çıkarılmaya çalışılıyor. Bu yapılandırmayla ilgili kulübümüz üzerinde bir takım komplo teorileri anlatılıyor. Bunların hiçbirine katılmıyorum. Birinci yapılandırma öncesinde de bizim ipoteklerimiz ve temliklerimiz vardı. Birinci yapılandırmada sadece yapılandırma şartlarına göre vadesini uzattık. Birinci yapılandırma imzalandıktan sonra pandemi yaşadık. Birinci yapılandırmaya ait olan mayıs ve kasım faiz ödemelerini yapamadık, plana uyamadık. Salgından dolayı gelirlerimiz düştü. Yapısal reformlarımızı sürdürebilmemiz için bu yapılandırma bir mecburiyet." şeklinde görüş belirtti.

Saat 13.30'da başlayan divan kurulu toplantısı, saat 17.40'ta sona erdi.

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