Galatasaray'da açıklama: "UEFA gelirlerimizin bir kısmını ödemeyecek"

Koronavirüs salgınının gelirlerini etkilediğinden bahseden Kaan Kançal, "Beş ana gelir kalemimiz var. Salgın ile yayın gelirlerimizde sıkıntılar oldu. İsim, reklam ve sponsorluk haklarında ekonomik daralmadan dolayı sıkıntılar var ancak sponsorlarımızla iyi ilişkilerimiz mevcut. Gişe hasılatımız tamamen bitti. Pandemiden dolayı mağazalarımız kapandı. Bayilerimize destek olmak amacıyla bazı malları geri aldık. Bu sezon UEFA kupalarına gidemedik. UEFA, bize bir önceki sezondan hak ettiğimiz gelirlerin bir kısmını ödeyemeyeceğini belirten bir mektup yazdı." diye konuştu.

Söz konusu raporda Galatasaray Kulübünün 1 Ocak 2020 ile 30 Eylül 2020 arasındaki dönemde 490 milyon lira zarar ettiği bildirildi. Sarı-kırmızılı kulüp, geçen sene aynı dönemde yaklaşık 150 milyon lira zarar etmişti.

Gündemde yer alan kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 30 Eylül 2020 itibarıyla düzenlenip, bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolar ile özet yönetsel ve sportif faaliyetlerle ilgili yönetim kurulu raporlarının sunumu gerçekleştirildi.

"KONSOLİDE YÜKÜMLÜLÜK 2.7 MİLYAR LİRA"

Galatasaray Kulübünün konsolide yükümlülüğünün yaklaşık 2,7 milyar lira olduğu belirtildi.

Paylaşılan denetim kurulu raporunda kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 30 Eylül 2020 itibarıyla oluşan veriler aktarıldı. Bu sunumda 31 Aralık 2019 itibarıyla yaklaşık 2,5 milyar lira olan konsolide yükümlülüklerin, yüzde 10 artışla 2,7 milyar liraya çıktığı görüldü.

Kulübün finansal borcunun ise 1 milyar 526 milyon lira olduğu kaydedildi. Ayrıca üyeler tarafından sıkça gündeme getirilen derneğin Sportif AŞ'ye borcunun 31 Mayıs'tan 31 Ağustos 2020 arasında yüzde 6'lık artışla 1 milyar 4 milyon liradan 1 milyar 68 milyon liraya çıktığı ifade edildi.

"TOPLAM BORÇ 2 MİLYAR 123 MİLYON LİRA"

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, sarı-kırmızılı kulüp ve bağlı ortaklıklarının 30 Eylül 2020 itibarıyla borcunun 2 milyar 123 milyon lira olduğunu söyledi.

Kulübün borçlarıyla ilgili konuşan Kançal, şunları kaydetti:

"Galatasaray Spor Kulübünün bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül itibarıyla net borcu, 1 milyar 462 milyon liradır. Bu net borç, konsolide finansal borcumuzdan kasadaki paramızın düşmüş hali. Bir de bunun üzerine 398 milyon lira finansal borç benzeri dediğimiz bir kalem ekliyoruz. Bu finansal bir borç değil ama işletme sermayesi açığından dolayı vadesi gelmesine rağmen uzun süre ödeyemediğimiz piyasa tarafından fonlanan borcumuzun finansal borç olarak algılamamızdan kaynaklanıyor. Bunu da koyduğumuzda konsolide borcumuz 1 milyar 860 milyon lira. Bir de net işletme sermayesi kalemimiz var. Bu da 263 milyon lira ekside. Bunları topladığımızda Galatasaray Spor Kulübünün 30 Eylül itibarıyla toplam borcu, 2 milyar 123 milyon lira."