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Galatasaray'da Arda Turan ve Caner Erkin bombası

GALATASARAY HABERLERİ  | 08.05.2020 20:58 | Son Güncelleme

Koronavirüs futbola vurduğu ekonomik darbeden sonra takımıda Türk oyunculara ağırlık veren Galatasaray eski iki futbolcusunu gündeme aldı. Sarı kırmızılılar eski kaptanı Arda Turan'dan sonra Caner Erkin'i de kadroya katmaya hazırlanıyor.

Gelecek sezon Türk oyuncu ağırlıklı, uygun bütçeli bir takım kurma hedefinde olan Galatasaray, Mert Hakan Yandaş, Oğulcan Çağlayan gibi isimlerle anlaşırken, sarı-kırmızılılarda yerli harekâtı devam edecek. Bu sezon devre arasında transferi gündeme gelen ama gerçekleşmeyen eski kaptan Arda Turan, dönüş hazırlığında. Yıldız oyuncuya yeniden kaptanlık bandını teslim etmek isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in planları arasında bir diğer eski Galatasaraylı Semih Kaya da var.

'ÇOCUKLUK AŞKIMSIN' MESAJINI SABİTLEDİ

Medipol Başakşehir’den ayrıldıktan sonra Terim'in ekibi Arda’nın fiziksel durumunu ve antrenman takibini yaparken, tecrübeli yıldız korona günlerinde de temposunu artırdı.

Arda Turan, Galatasaray yeniden adım attığında fiziksel olarak çok iyi durumda olmak istiyor. Ocak döneminde Galatasaray için “Çocukluk aşkımsın sen ilk göz ağrımsın” mesajını paylaşan Arda’nın bu tweet'i hesabında hâlâ sabitlenmiş olarak duruyor. Arda Turan, Ajansspor Instagram yayınında Salim Manav'a konuk olduğunda da "İlk defa sezon öncesi bir kamp geçireceğim" diyerek, Galatasaray'a dönüşünün sinyalini vermişti.

Öte yandan Galatasaray’ın golcüsü Falcao’yu en iyi anlaştığı isimlerden biri olarak gösteren milli futbolcu, Kolombiyalı yıldızla yeniden birlikte oynamak için sabırsızlanıyor.

GALATASARAY'DAN CANER ERKİN SÜRPRİZİ

Galatasaray’da Saracchi’ye alternatif olarak bir yerli sol bek transferi çalışması da başlarken, Göztepeli Berkan Emir, Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım ve A Milli Takım’ın da sol çizgisini koruyan Le Havreli Umut Meraş üzerinde duruluyordu. Bu isimlerin yanı sıra, Fenerbahçe’ye geri döneceği de konuşulan Beşiktaşlı Caner Erkin de sarı-kırmızılılar için de bir seçenek olarak gündeme geldiği belirtildi.

Caner Erkin, 2009-10 sezonunda Arda Turan'lı Galatasaray'da 1 sezon kiralık olarak oynadı. Çok iyi arkadaş olan ikili, A Milli Takım'da da yıllarca birlikte ter döktü. (Ajansspor)

Arda Turan'ın fotoğrafları...

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
75 yaşındayım 5 yaşında GS l oldum 70 sene sonra GALATASARAY ile gönül ilişkimi sonlandırıyorum DUYURULUR
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