Galatasaray'da ayrılık neredeyse kesinleşti! Başkan iki ismin biletini kesti

Galatasaray'da üst üste kazanılan dördüncü lig şampiyonluğunun ardından yeni dönemin yol haritası şekillenmeye başladı. Tek aday olarak girdiği seçimde yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek, transfer politikasında daha kontrollü bir yaklaşım benimsemeye hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılı kulüp son iki transfer döneminde Avrupa futbolunda yankı uyandıran hamlelere imza attı. Geçen yaz Victor Osimhen için 75 milyon Euro bonservis bedeli ödeyen Galatasaray, ardından Leroy Sane'yi kadrosuna kattı. Wilfried Singo ve Uğurcan Çakır transferleri için de toplamda 30 milyon Euro seviyesinde bir yatırım yapılırken, İlkay Gündoğan transferi de geniş yankı uyandırdı.

KARAR BAŞKANDA

Yönetimde güven tazeleyen Başkan Dursun Özbek'in, transfer süreçlerinde daha etkin rol üstlenmesi bekleniyor. Kulübün transfer operasyonlarında son sözü söyleyecek isim olarak öne çıkan Özbek'in, özellikle mali dengeleri yakından takip edeceği ifade ediliyor.

SATIŞ YOKSA TRANSFER YOK

Yeni transfer döneminde kulübün bütçe disiplinini ön planda tutacağı belirtiliyor. Yönetimin, oyuncu satışı gerçekleşmeden yüksek maliyetli transferlere yönelmeyi planlamadığı öğrenildi. Bu doğrultuda kadrodan ayrılabilecek isimler de gündeme gelmeye başladı.

2 AYRILIK BELLİ OLDU

Takımın önemli oyuncularından Gabriel Sara ve Roland Sallai'ye çeşitli kulüplerin ilgisinin bulunduğu belirtiliyor. İki futbolcu için tatmin edici teklifler gelmesi halinde Galatasaray yönetiminin ayrılığa onay verebileceği ve elde edilecek gelirle transfer bütçesinin oluşturulmasının hedeflendiği kaydedildi.