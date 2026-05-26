Aziz Yıldırım'dan canlı yayında Galatasaray için bomba iddia!

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adayı Aziz Yıldırım, TRT Spor'da gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım, hem Fenerbahçe'nin mali yapısına hem de ezeli rakibi Galatasaray'ın mevcut durumuna dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

GALATASARAY İÇİN İLGİNÇ YORUM

Galatasaray'ın kadro kalitesini olumlu bulduğunu belirten Aziz Yıldırım, sarı-kırmızılı kulübün mali tablosuna ilişkin soru işaretleri olduğunu söyledi. Rakibinin önemli harcamalar yaptığını vurgulayan Yıldırım, kulübün mali yapısının dışarıdan net şekilde görülemediğini ifade etti.

"(Galatasaray'ın kadrosu ve Avrupa performansı) Galatasaray'ın kadrosu iyi yani. Maçlarını seyretmedim ama neticelerini duyuyoruz tabi. İyi para harcadılar. Benim görüşüm kapalı kutu haldeler. Bizim şeyler açık yani, her yer söylüyor 'Şu kadar borç var' diye herkes telaffuz ediyor. Onlar da fazla etmiyorlar, kapalılar."

"ŞAMPİYONLUK DENGELERİ DEĞİŞTİRİR"

Yıldırım, Fenerbahçe'nin şampiyonluğa ulaşmasının yalnızca sportif değil, ekonomik açıdan da önemli sonuçlar doğuracağını savundu. Sarı-lacivertli kulübün başarıya ulaşması halinde Galatasaray'ın mevcut avantajlı konumunu kaybedebileceğini öne sürdü.

"Benim görüşüm Fenerbahçe şampiyon olsun, onlar bizim şu andaki halimize dönerler. Dönerler yani. 50 milyon Şampiyonlar Ligi'nden gelmiş, o bütçeleri düzeltmez."

"TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL"

Tecrübeli isim, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elde edilen gelirlerin kamuoyunda düşünüldüğü kadar büyük bir rahatlama sağlamadığını da dile getirdi. Bu durumun yalnızca Galatasaray için değil, Fenerbahçe için de geçerli olduğunu belirten Yıldırım, gelirlerin önemli bir bölümünün futbolculara dağıtıldığını söyledi.

"Fenerbahçe için de geçerli. 50 milyon Şampiyonlar Ligi'nden aldık, onun zaten bir kısmını oyunculara dağıtırsınız mecburen, büyük katkı gelmez."