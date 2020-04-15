Galatasaray'da Balotelli sesleri

Galatasaray, Mario Balotelli'ye kavuşmaya oldukça yakın. Menajeri Mino Raiola’nın hem Beşiktaş hem de Galatasaray’a önerdiği Mario Balotelli’nin gözü yüksek ücretten çok mutlu olmakta. Raiola’nın Şükrü Hanedar’a gönderdiği sözleşme taslağında İtalyan oyuncunun 1.5 milyon euro garanti parayı yeterli görmesi şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi primlere yüklenmesi Terim tarafından “para kazanmak için değil başarılı olmak için geliyor” yorumunun yapılmasına neden oldu.

Ancak Mario Balotelli’nin para dışında istekleri var. Türkiye’yi seçmesindeki en büyük neden ırkçılığın olmaması. Ama Avrupa’da bir maç oynanırken kendisine ırkçı bir tutum olursa ve kendisi buna tepki verirse kulüp tarafından suçlanmak değil, desteklenmek istiyor. Kendisi için bunun alacağı paradan çok daha önemli olduğu menajeri Raiola tarafından vurgulandı.