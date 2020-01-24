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Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz basın toplantısı düzenleyecek

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.01.2020 11:11 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz basın toplantısı düzenleyecek.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugün saat 17.00'de Türk Telekom Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

Mustafa Cengiz'in teknik direktör Fatih Terim'in dün Arda Turan hakkında yaptığı açıklamaya da cevap vermesi bekleniyor.

FATİH TERİM NE DEMİŞTİ?

Terim dünkü Çaykur Rizespor maçının ardından Arda Turan ile ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu.

İŞTE O SÖZLER:

"Ben Denizlispor maçından sonra Arda konusunda fikirlerimi söyledim. Bu konunun sadece teknik konu olmadığını, camiamızın ortak bir konsensus şeklinde bunun değerlendirilmesi gerektiğini söyledim. Geçen hafta toplantıda oturduk, konuştuk. Toplantıda Yusuf Günay ve Abdurrahim Albayrak da vardı. Ben daha önce ne söylediysem Arda konusunda bunları tekrar ettim. Benim adıma buradaki kararın Galatasaray’ın ocağından yetişmiş bir değerine şans vermek, kapı açmak düşüncesinde olduğumu toplantıda ilettim. Onlar bu konuda bu düşüncede olmadıklarını söylediler. Bu bir fikir ayrılığı mıdır, evet öyledir. Toplantıdan çıkarken bu kararın iyi yönetilmesi gerektiğini söyledim. Ama ben toplantıdan ayrılır ayrılmaz bir kaç gazeteciye bu konuda bilgi verilmiş. Ben yönetim ile ayrılık yok derken, çaba harcıyorum ama zaman zaman hayal kırıklığı yaşıyorum. Galatasaray´ı yöneten idareye saygı duydum. Çelişki çıkmasının da önüne geçtim."

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Sayın başkanım kendisini Galatasaraydan ve başkanından üstün gören küstah Terimi kovun lütfen. Tek büyük Galatasarayın bir taraftarı olarak Fatih Terimden nefret ediyorum. Ayrıca mafya bozuntusu Ardayı da istemiyoruz.
arda ''adam'' olsa çıkar galatasarayda problem olmak istemiyorum, o yüzden galatasaraya gitmeyeceğim der olay kapanır, ama asıl fitneyi veren arda hem fatih terimi körüklüyo hem menajerini fişekliyo hem içerden abdülrahim albayrağı gazlıyo, yok işe taraftafın %90'ı istemiyo seni sülük gibi yapıştın kulübe.
hocasından izin almışmı konusma için
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