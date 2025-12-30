Tuluğ Çizgen'in bakımevindeki hayatı yeniden gündemde! Son hali üzdü

Bir dönemin unutulmaz isimlerinden Tuluğ Çizgen son haliyle gündeme geldi. Perihan Abla dizisinde oynadığı 'Meraklı Melahat' karakteri ile hafızalara kazındıktan sonra Ruhsar'da canlandırdığı "Gözüm Abla" karakteriyle de adından söz ettiren Çizgen artık gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.

Şimdilerde bakımevinde kalan 77 yaşındaki Tuluğ Çizgen'in son hali sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Kartal’da bulunan ‘Sanatçı Yaşam Evi’nde hayatını sürdüren oyuncu unutkanlık hastalığı ile mücadele ediyor.

GÖZLERDEN UZAK BİR HAYAT

Son olarak 2013 yılında Cesur Hemşire dizisinde yer alan Tuluğ Çizgen, Bodrum Yalıkavak'a yerleşmiş gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı. Daha sonra oyunculuğa ara veren Çizgen sağlık sorunları yaşayınca ‘Sanatçı Yaşam Evi’ne yerleşti.