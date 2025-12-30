MAGAZİN

Tuluğ Çizgen'in bakımevindeki hayatı yeniden gündemde! Son hali üzdü

Ruhsar'da "Gözüm Abla", Ayrılsak da Beraberiz dizisinde "Mehveş" olarak tanınan Yeşilçam'ın usta oyuncularından Tuluğ Çizgen'in bakımevinde yaşadığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl yayınlanan görüntüler yeniden gündem oldu.

Tuluğ Çizgen'in bakımevindeki hayatı yeniden gündemde! Son hali üzdü

Bir dönemin unutulmaz isimlerinden Tuluğ Çizgen son haliyle gündeme geldi. Perihan Abla dizisinde oynadığı 'Meraklı Melahat' karakteri ile hafızalara kazındıktan sonra Ruhsar'da canlandırdığı "Gözüm Abla" karakteriyle de adından söz ettiren Çizgen artık gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.

Tuluğ Çizgen in bakımevindeki hayatı yeniden gündemde! Son hali üzdü 1

Şimdilerde bakımevinde kalan 77 yaşındaki Tuluğ Çizgen'in son hali sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Tuluğ Çizgen in bakımevindeki hayatı yeniden gündemde! Son hali üzdü 2

Kartal’da bulunan ‘Sanatçı Yaşam Evi’nde hayatını sürdüren oyuncu unutkanlık hastalığı ile mücadele ediyor.

Tuluğ Çizgen in bakımevindeki hayatı yeniden gündemde! Son hali üzdü 3

GÖZLERDEN UZAK BİR HAYAT

Son olarak 2013 yılında Cesur Hemşire dizisinde yer alan Tuluğ Çizgen, Bodrum Yalıkavak'a yerleşmiş gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı. Daha sonra oyunculuğa ara veren Çizgen sağlık sorunları yaşayınca ‘Sanatçı Yaşam Evi’ne yerleşti.

Tuluğ Çizgen in bakımevindeki hayatı yeniden gündemde! Son hali üzdü 4

