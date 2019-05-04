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Galatasaray'da Beşiktaş maçı öncesi Kostas Mitroglou sakatlandı

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.05.2019 20:30 | Son Güncelleme

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Öte yandan antrenmanda sakatlanan Kostantinos Mitroglou’nun yapılan tetkiklerinin ardından sol üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi.

Galatasaray'da Beşiktaş maçı öncesi Kostas Mitroglou sakatlandı

Spor Toto Süper Lig'de yarın derbide Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Gruplar halinde dar alanda 5'e 2 pas oyunuyla devam eden idmanın ana bölümünde taktik çalışmaların gerçekleştirildiği aktarıldı. Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.

Konstantinos Mitroglou'nun yapılan tetkiklerinin ardından sol üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği ve oyuncunun günü tedaviyle geçirdiği bildirildi.

Hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

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