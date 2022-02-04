SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Galatasaray'da bir ayrılık daha! Aytaç Kara sezon sonuna kadar Göztepe kiralandı

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Aytaç Kara sezon sonuna kadar Göztepe kiralandı

04.02.2022 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Aytaç Kara sezon sonuna kadar Göztepe'ye kiralandı. Kara takıma sezon başında katılmıştı.

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Aytaç Kara sezon sonuna kadar Göztepe kiralandı
Aytaç Kara

Aytaç Kara

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Spor Toto Süper Lig ekiplerinde Göztepe’de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar, bu çalışmalar kapsamında Galatasaray’dan Aytaç Kara’yı kiraladığını duyurdu. İzmir’e gelen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu kendisini sezon sonuna kadar Göztepe’ye bağlayan imzayı attı. Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Göztepe, Aytaç Kara’ya "Hoş geldin" derken, sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

aytaç1

Futbola Altay altyapısında başlayan ve profesyonel olan Aytaç Kara, Eskişehirspor, Trabzonspor, Y. Malatyaspor, Bursaspor, Kasımpaşa ve Galatasaray takımlarında forma giydi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Onur Anıtı'na yönelik çirkin saldırıya tokat gibi cevap!Onur Anıtı'na yönelik çirkin saldırıya tokat gibi cevap!
Herkes bu golü konuşuyor! Atiba'dan dünyanın en şanslı vuruşu...Herkes bu golü konuşuyor! Atiba'dan dünyanın en şanslı vuruşu...
Fatih Öztürk'ün yakalandığı hastalık futbol hayatını bile bitirebilirFatih Öztürk'ün yakalandığı hastalık futbol hayatını bile bitirebilir
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Öğretmenlere 1310 TL'lik artış!

Öğretmenlere 1310 TL'lik artış!

14 aydır karantinada! 78 koronavirüs testi de pozitif çıktı

14 aydır karantinada! 78 koronavirüs testi de pozitif çıktı

Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın son halini görenler şaşırıyor! Antrenman fotoğrafı...

Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın son halini görenler şaşırıyor! Antrenman fotoğrafı...

Gomis'ten duygulandıran açıklama!

Gomis'ten duygulandıran açıklama!

Galatasaray'dan Sergen Yalçın bombası!

Galatasaray'dan Sergen Yalçın bombası!

Kız arkadaşının sürpriziyle azizliğe uğradı! Çıplak fotoğrafını paylaştı...

Kız arkadaşının sürpriziyle azizliğe uğradı! Çıplak fotoğrafını paylaştı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Elektrik faturasını gösterince...

Elektrik faturasını gösterince...

Tüm dünyanın kutladığı güne isyan etti! “Yasaklanmalı...”

Tüm dünyanın kutladığı güne isyan etti! “Yasaklanmalı...”

Arabasının bagajında çıplak adam bulunca şoke oldu

Arabasının bagajında çıplak adam bulunca şoke oldu

Mağazanın ortasında gelinlik giyip...

Mağazanın ortasında gelinlik giyip...

Kabızlık kâbusunuz olmasın! İşte reçetesi

Kabızlık kâbusunuz olmasın! İşte reçetesi

Mucizevi karışımla toksinlerden anında arınabilirsiniz

Mucizevi karışımla toksinlerden anında arınabilirsiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.