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Galatasaray'da Cicaldau'dan ilginç açıklama: Anlamıyorum, ne oluyor?

08.01.2022 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaraylı Alexandur Cicaldau, Giresunspor'a kaybedilen 1-0'lık maçın ardından açıklamalarda bulundu. Taraftarın yoğun tepkisine maruz kalan Sarı-Kırmızılı oyuncular maçın son düdüğüyle birlikte içeri gitmişti. Maç sonu röportaj veren Cicaldau ilginç açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da Cicaldau'dan ilginç açıklama: Anlamıyorum, ne oluyor?

Galatasaraylı Alexandur Cicaldau, Giresunspor'a kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"BEN DE ANLAMIYORUM, NE OLUYOR?"

Sarı-kırmızılı takımın durumunu değerlendiren Cicaldau "Bu durumda olduğumuz için üzgünüz. Ben de anlamıyorum, ne oluyor? Kimse bunu hak etmiyor, seyirci de hak etmiyor. Bir türlü anlamıyorum. Neden başarılı olamıyoruz..." dedi.

Alexandur Cicaldau ayrıca "Bir türlü anlayamıyorum, rakip ilk pozisyonunda gol attı. Şanssızlık... Bir türlü gol atamıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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