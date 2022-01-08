Galatasaray'da Cicaldau'dan ilginç açıklama: Anlamıyorum, ne oluyor?

Galatasaraylı Alexandur Cicaldau, Giresunspor'a kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"BEN DE ANLAMIYORUM, NE OLUYOR?"

Sarı-kırmızılı takımın durumunu değerlendiren Cicaldau "Bu durumda olduğumuz için üzgünüz. Ben de anlamıyorum, ne oluyor? Kimse bunu hak etmiyor, seyirci de hak etmiyor. Bir türlü anlamıyorum. Neden başarılı olamıyoruz..." dedi.

Alexandur Cicaldau ayrıca "Bir türlü anlayamıyorum, rakip ilk pozisyonunda gol attı. Şanssızlık... Bir türlü gol atamıyoruz." ifadelerini kullandı.

