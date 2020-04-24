SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da flaş iddia! Gomis dönüyor, Falcao ayrılıyor

Galatasaray'da flaş iddia! Gomis dönüyor, Falcao ayrılıyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.04.2020 09:46 | Son Güncelleme

Suudi basını, ülkeden ayrılan Fransız futbolcunun geri dönmeyeceğini iddia etti. Onun yerine Falcao düşünülüyor. Fransız forvetin ise Galatasaray'a geleceği yazıldı.

Özel uçakla ülkesi Fransa’ya dönen Bafetimbi Gomis için Al Hilal defteri kapanmış gibi duruyor. 34 yaşındaki tecrübeli forvetin mukavelesi bu sezon sonunda zaten sona erecekti.

Suudi basınının haberine göre; Fransız oyuncu bir daha Al Hilal’e dönmeyecek. Onun yerine kulübün düşündüğü isimse Galatasaray’ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao... İki golcünün yer değiştirebileceği belirtildi.

BONSERVİS ÖDEMELİ!

Eğer Gomis, yeniden Sarı-Kırmızılı formayı giyerse, Galatasaray Yönetimi bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek. Ancak aynı durum, Al Hilal için geçerli değil. Radamel Falcao’ya senelik 10-12 milyon Euro civarında ücret öneren Al Hilal’in, Galatasaray’a da ayrıca bonservis bedeli ödemesi gerekecek. Kolombiyalı forvet, daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye’de mutlu olduğunu belirtmişti.

(AKŞAM)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREda Ece'den heyecanlandıran paylaşım!Eda Ece'den heyecanlandıran paylaşım!
Emre Kılınç'tan Galatasaray açıklaması!Emre Kılınç'tan Galatasaray açıklaması!
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Spor Toto Süper Lig falcao

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

İnsanlar üzerinde Kovid-19 aşısı denemelerine başlandı

İnsanlar üzerinde Kovid-19 aşısı denemelerine başlandı

İrlanda ekibinden Türkiye'ye Osmanlı üzerinden teşekkür!

İrlanda ekibinden Türkiye'ye Osmanlı üzerinden teşekkür!

Dennis Rodman'dan Kim Jong-un açıklaması

Dennis Rodman'dan Kim Jong-un açıklaması

Lukas Podolski er meydanına çıkıyor!

Lukas Podolski er meydanına çıkıyor!

Emre Belözoğlu karantinada imaj değiştirdi

Emre Belözoğlu karantinada imaj değiştirdi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

G.Saray'da ayrılık! Yıldız isim gidiyor

G.Saray'da ayrılık! Yıldız isim gidiyor

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Falcao'dan Cenk Tosun'a sürpriz mesaj!

Falcao'dan Cenk Tosun'a sürpriz mesaj!

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emrah Bayraktar: Türk futbolu için köprüden önce son çıkış

'Türk futbolu için köprüden önce son çıkış'

Galatasaray'da flaş iddia! Gomis dönüyor, Falcao ayrılıyor

Transfer bombası patlıyor! Gomis ve Falcao...

Galatasaray'a gelen Kamerunlu genç futbolcu Uriel Sob'a virüs engeli

G.Saray'a gelen futbolcuya koronavirüs engeli

Emre Kılınç Galatasaray iddialarına cevap verdi

Emre Kılınç'tan Galatasaray açıklaması!

Galatasaray'da Medya Koordinatörlüğü yapan Hande Sümertaş görevinden ayrıldı

Galatasaray'da flaş ayrılık

Emre Mor: İnsanlar beni çok abarttı

Ben Messi değilim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.