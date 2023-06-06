SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu'nu Fenerbahçe istemiş!

Galatasaray'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu'nu Fenerbahçe istemiş!

06.06.2023 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Kerem Aktürkoğlu için sarı-kırmızılıların eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak açıklamalarda bulundu. Kerem'in transferiyle ilgili bilinmeyenleri açıklayan Abdurrahim Albayrak itiraflarda bulundu.

Galatasaray'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu'nu Fenerbahçe istemiş!
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'ın eski yöneticisi olan Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılıların şampiyonluğu sonrası açıklamalarda bulundu. İşte Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları...

"FENERBAHÇE KEREM AKTÜRKOĞLU'NU İSTEDİ"

FubGwVZWIAEJD5F

"Çok mutluyum. Hatta kendi dönemimde bile bu kadar sevinmemiştim. Fenerbahçe de dahil birçok kulüp o dönem Kerem'i istedi. Erzincan'a yetkili gönderdim. Ben de bizzat memleketim Rize ile akrabalıklarını öğrendiğim ailesiyle temasa geçtim. Damardan girdim (gülerek). Hatta Kerem benim ofisimde imzayı attı. İyi ki onu Galatasaray'a kazandırmışız."

"ELİMDEN GELDİĞİ KADAR DESTEKLEDİM"

kerem-akturkoglu-imzayi-atiyor-2-kati-bedel-1683293470232

"Sezon boyunca elimden geldiği kadar destek verdim. Hatta arada Dursun Başkan'a 'İşinize karışmıyorum değil mi' diye de sordum. Sağ olsun başkan 'Senin tecrübene ihtiyacımız var"

(Sabah)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray'ın Uğurcan Çakır için yaptığı teklifin detayları ortaya çıktı!Galatasaray'ın Uğurcan Çakır için yaptığı teklifin detayları ortaya çıktı!
Resmen açıklandı! Jorge Jesus'tan beklenmedik kararResmen açıklandı! Jorge Jesus'tan beklenmedik karar
Toroğlu'ndan F.Bahçe için olay sözler! "Çok enteresan..."Toroğlu'ndan F.Bahçe için olay sözler! "Çok enteresan..."
Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu galatasaray marda

En Çok Okunan Haberler

Gram altın ve euro için rakam ve tarih verdi: Sürpriz olmaz!

Gram altın ve euro için rakam ve tarih verdi: Sürpriz olmaz!

DEVA ve Gelecek Partisi ile ilgili sürpriz iddia! Birleşiyorlar…

DEVA ve Gelecek Partisi ile ilgili sürpriz iddia! Birleşiyorlar…

Galatasaray'da Icardi'yi unutturacak transfer!

Galatasaray'da Icardi'yi unutturacak transfer!

Arda Turan'ın geleceği belli oldu

Arda Turan'ın geleceği belli oldu

Mehmet Büyükekşi, sürpriz kararı açıkladı! Devrim gibi karar...

Mehmet Büyükekşi, sürpriz kararı açıkladı! Devrim gibi karar...

Küme düşen Eskişehir'den TFF'ye ilginç talep!

Küme düşen Eskişehir'den TFF'ye ilginç talep!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bu düğün çok farklı! Nikahla eşlerini ve çocuklarını değiştirdiler

Bu düğün çok farklı! Nikahla eşlerini ve çocuklarını değiştirdiler

Az yağ, çok sağlık! Kendinize alacağınız en güzel hediye, şimdi indirimde

Az yağ, çok sağlık! Kendinize alacağınız en güzel hediye, şimdi indirimde

97 yaşındaki kadını kızı ormana terk etti! Böyle kurtarıldı...

97 yaşındaki kadını kızı ormana terk etti! Böyle kurtarıldı...

“Cadıları kaydettim” dedi, sosyal medyada gündem yarattı

“Cadıları kaydettim” dedi, sosyal medyada gündem yarattı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.