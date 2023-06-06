Galatasaray'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu'nu Fenerbahçe istemiş!

Galatasaray'ın eski yöneticisi olan Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılıların şampiyonluğu sonrası açıklamalarda bulundu. İşte Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları...

"FENERBAHÇE KEREM AKTÜRKOĞLU'NU İSTEDİ"

"Çok mutluyum. Hatta kendi dönemimde bile bu kadar sevinmemiştim. Fenerbahçe de dahil birçok kulüp o dönem Kerem'i istedi. Erzincan'a yetkili gönderdim. Ben de bizzat memleketim Rize ile akrabalıklarını öğrendiğim ailesiyle temasa geçtim. Damardan girdim (gülerek). Hatta Kerem benim ofisimde imzayı attı. İyi ki onu Galatasaray'a kazandırmışız."

"ELİMDEN GELDİĞİ KADAR DESTEKLEDİM"

"Sezon boyunca elimden geldiği kadar destek verdim. Hatta arada Dursun Başkan'a 'İşinize karışmıyorum değil mi' diye de sordum. Sağ olsun başkan 'Senin tecrübene ihtiyacımız var"

(Sabah)



