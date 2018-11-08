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Galatasaray'da Hasan Şaş istifasını verdi, Fatih Terim reddetti

GALATASARAY HABERLERİ  | 08.11.2018 09:40 | Son Güncelleme

Fatih Terim olaylı derbi sonrası telefonunu kapatan Şaş’ın evine Ümit Davala’yı gönderdi. Şaş, “Herkese zarar veriyorum, istifa ediyorum” dedi. Ancak Terim “Faydan zararından daha çok” diyerek istifayı kabul etmedi.

Galatasaray'da Hasan Şaş istifasını verdi, Fatih Terim reddetti

Olaylı Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin yankıları sürüyor. Fatih Terim, Schalke maçı sonrası "Hasan Şaş kimsenin ceza vermesini beklemeden kendisine ceza veren karaktere sahip. Onunla ilgili konu varsa biz karar veririz. Zarar verdiğini de biliyor. Bana göre Galatasaray'a yararı, zararından fazla" demişti.

FATİH TERİM BİLE ULAŞAMADI

Terim'in bu sözlerinin perde arkasına TAKVİM ulaştı... Şaş derbi sonrası telefonunu kapattı. Fatih Terim dahil kimse kendisine ulaşamadı. Terim bunun üzerine, Ümit Davala'yı Şaş'ın evine yolladı.

HASAN ŞAŞ ÇOK ÜZGÜNDÜ

Son derece üzgün olan Hasan Şaş, Ümit Davala'ya "Herkese zarar veriyorum. Özellikle Galatasaray'a daha fazla zararım olsun istemiyorum. Artık yokum, istifa ediyorum" ifadesini kullandı.

ÖNCE TELEFON SONRA YÜZ YÜZE

Bu şok gelişmeden haberdar olan Fatih Terim, Hasan Şaş'la önce telefonda sonra yüz yüze görüştü. Terim, "Evet hatalısın ancak bize yararın, zararından daha fazla" ifadesini kullanarak istifayı önledi. (TAKVİM)

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
şaş da Kabadayı abisi Terim de beraber istifa etsin ki temiz bir futbol için çok önemli olur bence
defolun gidin ikiniz de !!!!
boyle bir adamin antrenor olarak kalmasi fatih terimin ve gs nin ayibidir fatih terimde ayni ruhta oldugu icin kalsin dio zaten
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