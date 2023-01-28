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  4. Galatasaray'da Icardi'nin kaçırdığı penaltıda ilginç detay! Giresunspor'un kalecisi Onurcan Piri'nin ilk kurtardığı penaltı değilmiş! Rıdvan Dilmen açıkladı...

Galatasaray'da Icardi'nin kaçırdığı penaltıda ilginç detay! Giresunspor'un kalecisi Onurcan Piri'nin ilk kurtardığı penaltı değilmiş! Rıdvan Dilmen açıkladı...

28.01.2023 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Giresunspor, Galatasaray’ı konuk etti. Mücadelenin ilk yarısında penaltı kaçıran Icardi konusunda konuşan Rıdvan Dilmen ilginç bir tesadüfü hatırlattı. Aynı stadyumda, aynı kaleye Beşiktaş'ın eski futbolcusu Weghorst'un da penaltı kaçırdığını hatırlatan Rıdvan Dilmen, herkesin unuttuğu bu detayı paylaştı.

Galatasaray'da Icardi'nin kaçırdığı penaltıda ilginç detay! Giresunspor'un kalecisi Onurcan Piri'nin ilk kurtardığı penaltı değilmiş! Rıdvan Dilmen açıkladı...
Onurcan Piri

Onurcan Piri

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Bitexen Giresunspor
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Galatasaray, Giresunspor ile oynadığı maçta VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Penaltı pozisyonundan faydalanamayan Icardi, kaleci Onurcan Piri'yi geçememişti.

WEGHORST'UN PENALTISINI DA KURTARMIŞTI

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Giresunspor'un tecrübeli kalecisi Onurcan Piri, Wout Weghorst'un penaltısında rakibine gol izni vermemişti. Onurcan Piri, "Biz her hafta kaleci departmanımızla analizler yapıyoruz. Oyuncuların nereye vuracağını tahmin ediyoruz" demişti.

ICARDI'Yİ DE TAHMİN ETTİ

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İlk yarının sonlarında Icardi'nin de penaltısını çıkartan Onurcan Piri'nin aynı kalede Weghorst'un da penaltısını çıkarttığını hatırlatan Rıdvan Dilmen, net bir konuya değinmiş oldu. Penaltıyı atarken, oyuncunun vuruşunu son ana kadar bekleyen Onurcan Piri, antrenörleriyle çalıştığı şekilde köşeleri doğru tahmin etmeye devam ediyor.

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