Galatasaray'da Icardi'nin kaçırdığı penaltıda ilginç detay! Giresunspor'un kalecisi Onurcan Piri'nin ilk kurtardığı penaltı değilmiş! Rıdvan Dilmen açıkladı...

Galatasaray, Giresunspor ile oynadığı maçta VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Penaltı pozisyonundan faydalanamayan Icardi, kaleci Onurcan Piri'yi geçememişti.

WEGHORST'UN PENALTISINI DA KURTARMIŞTI

Giresunspor'un tecrübeli kalecisi Onurcan Piri, Wout Weghorst'un penaltısında rakibine gol izni vermemişti. Onurcan Piri, "Biz her hafta kaleci departmanımızla analizler yapıyoruz. Oyuncuların nereye vuracağını tahmin ediyoruz" demişti.

ICARDI'Yİ DE TAHMİN ETTİ

İlk yarının sonlarında Icardi'nin de penaltısını çıkartan Onurcan Piri'nin aynı kalede Weghorst'un da penaltısını çıkarttığını hatırlatan Rıdvan Dilmen, net bir konuya değinmiş oldu. Penaltıyı atarken, oyuncunun vuruşunu son ana kadar bekleyen Onurcan Piri, antrenörleriyle çalıştığı şekilde köşeleri doğru tahmin etmeye devam ediyor.

