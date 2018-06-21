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Galatasaray'da Jack Wilshere defteri yeniden açıldı

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.06.2018 11:17 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler arasında yer alan Jack Wilshere defteri yeniden açıldı. Başarılı oyuncu Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alıyor.

Gelecek sezon orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, İngiliz kulübü ile sözleşmesi sona eren Wilshere ile temasa geçmiş, 26 yaşındaki oyuncu, kulübü ile görüştükten sonra hareket edeceğini belirtmişti.

Arsenal'den ayrıldığını açıkladı

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Arsenal ile son görüşmelerini yapan Wilshere beklediği teklifi alamadığını ve Arsenal'den ayrıldığını açıkladı.

Arsenal ile son görüşmelerini yapan Wilshere beklediği teklifi alamadığını ve Arsenal'den ayrıldığını açıkladı.
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Ayrılığı sosyal medya adresleri üzerinden duyuran İngiliz futbolcu, "Kulüp yöneticilerinin ardından teknik direktörümüz Unai Emery ile görüştüm. Ancak yaptığım görüşme sonrasında bana fazla seçenek bırakılmadı.

Ayrılığı sosyal medya adresleri üzerinden duyuran İngiliz futbolcu, "Kulüp yöneticilerinin ardından teknik direktörümüz Unai Emery ile görüştüm. Ancak yaptığım görüşme sonrasında bana fazla seçenek bırakılmadı.
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Niyetim 17 yıldır olduğum bu kulüpte devam etmekti. Ama yeni teknik direktörle yaptığımız görüşmenin ardından ayrılma kararı aldım" sözlerine yer verdi.

Niyetim 17 yıldır olduğum bu kulüpte devam etmekti. Ama yeni teknik direktörle yaptığımız görüşmenin ardından ayrılma kararı aldım" sözlerine yer verdi.
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Wilshere'den gelen açıklama Finansal Fair Play nedeniyle transferlere bonservis bedeli ödemek istemeyen ve 8 numara arayan Galatasaray yönetimini memnun etti

Wilshere'den gelen açıklama Finansal Fair Play nedeniyle transferlere bonservis bedeli ödemek istemeyen ve 8 numara arayan Galatasaray yönetimini memnun etti
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Başarılı oyuncunun kulübü ile tamamen bağlarını koparmasının ardından sarı-kırmızılılar tekrar atağa geçti ve futbolcuya yıllık 3.5 milyon Euro teklif edildi. Şimdi Jack Wilshere'dan yanıt bekleniyor. (FOTOMAÇ)

Başarılı oyuncunun kulübü ile tamamen bağlarını koparmasının ardından sarı-kırmızılılar tekrar atağa geçti ve futbolcuya yıllık 3.5 milyon Euro teklif edildi. Şimdi Jack Wilshere'dan yanıt bekleniyor. (FOTOMAÇ)
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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Fenerbahçe arsenal Jack Wilshere

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