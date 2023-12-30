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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ameliyat oldu!

30.12.2023 16:51 | Son Güncelleme:
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Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun Burun eti büyümesi ve burun duvarı problemi nedeniyle operasyon geçirdiğini açıkladı.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ameliyat oldu!
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nda burun eti büyümesi ve burun duvarı problemi tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten 25 yaşındaki oyuncunun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu konka hipertrofisi ve nazal septum deviasyonu (Burun eti büyümesi ve burun duvarı problemi) nedeniyle sponsor hastanemiz Medicana Ataköy'de başarılı bir operasyon geçirmiştir.

Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup bu geceyi müşahade altında hastanede geçirecektir.

Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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