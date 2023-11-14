Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu kararı verildi! Okan Buruk, çözümü buldu

Hatayspor ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında kozlarını paylaşmıştı. Mersin Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Hatayspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Bu skorun ardından sarı - kırmızılıların 10 maçlık galibiyet serisi sona ermişti. Ayrıca bu sezonki ilk mağlubiyetini alan Cimbom'daki performans düşüklüğü dikkat çekmişti.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDEYDİ

Sarı - kırmızılıların yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun son haftalarda girdiği pozisyonları değerlendirememesi ve oyun içi katkısının düşmesi, kamuoyunda eleştirilere neden olmuştu.

10 NUMARADA OYNADIĞI İÇİN...

Bu problemin nedeni olarak ise Kerem'in 10 numara pozisyonuna kaydırılması ve orijinal mevkii olan sol kanattan uzak kalması gösterildi.

BURUK ÇÖZÜMÜ BULDU

Milliyet'in haberine göre teknik direktör Okan Buruk, Aktürkoğlu için çözümü buldu. Tecrübeli çalıştırıcının, yıldız ismi milli aradan sonra yeniden sol kanada çekeceği belirtildi.

Yeni kurguda Zaha'nın sağ kanatta oynayacağı ve hatta bazı maçlarda kulübüde olacağı aktarıldı.

10 numara pozisyonu için ise Dries Mertens ya da Hakim Ziyech'in düşünüldüğü kaydedildi.





