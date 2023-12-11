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  4. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'ndan transfere yeşil ışık! ''Kariyerimde yeni bir adım atmaya hazırım''

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'ndan transfere yeşil ışık! ''Kariyerimde yeni bir adım atmaya hazırım''

11.12.2023 14:31 | Son Güncelleme:
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Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek Kerem Aktürkoğlu'ndan transfer açıklaması geldi. Sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edilen milli oyuncu transfere açık kapı bıraktı.

Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çeken Kerem Aktürkoğlu'ndan transfere yeşil ışık geldi. Tuttomercato'ya konuşan Kerem Aktürkoğlu, kariyerinde yeni bir adım atmaya hazır olduğunu bildirdi. İşte Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamaları...

"KARİYERİMDE BİR ADIM ATMAYA HAZIRIM"

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"Zihinsel ve fiziksel olarak hazır hissediyorum. Son iki sezonda geliştim ve bunu sürdürüyorum. Her gün daha iyiye gitmek istiyorum. Kariyerimin beni nereye götüreceğini bilmiyorum. Büyümeye ve gelişmeye devam edeceğim. Yani evet, kariyerimde bir adım atmaya hazırım."

"BURADA OYNAMAK HEYECAN VERİCİ OLURDU"

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"İtalya olağanüstü bir futbol ülkesi. Tutku dolu taraftarları ve tarih yazan kulüpleri var. Burada oynamak heyecan verici olurdu. Serie A'da harika yetenekler var, seviye çok yüksek. Şüphesiz büyüleyici bir lig ve ben de bu ligde oynamak isterim. Tüm bu tutku ve olağanüstü rekabet içinde kesinlikle kendimi bu ligde görüyorum."

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